하이브 팬 플랫폼 탈탈 털렸다…위버스 개인정보 42만건 유출

하이브 팬 플랫폼 위버스에서 개인정보 42만여 건이 유출됐다.위버스 측은 지난 6일 개인정보 유출 사실을 알렸다. 위버스를 운영하는 위버스컴퍼니는 "서비스 보안 취약점에 대한 외부 제보를 접수해 즉시 점검을 진행했고, 그 결과 일부 고객님의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다"며 "위버스를 믿고 아껴주신 팬 여러분께 이번 일로 큰 심려와 걱정을 끼쳐드린 점, 진심으로 사과드린다"고 고개 숙였다.위버스컴퍼니는 지난 3일 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 외부 제보자가 위버스 서비스의 보안 취약점을 제보했다는 연락을 받았다. 이에 위버스컴퍼니는 자체 점검과 긴급 대응을 진행했다. 그 결과 계정 ID 단위 기준 42만 2584건의 개인정보가 유출된 것을 확인했다.유출된 내용은 ▲개인정보 항목: 내부 식별정보(이용자 가입 시 내부적으로 사용자 식별을 위해 생성되는 내부 번호 값) ▲일반정보 항목(개인정보 미 해당): 구매 타입(결제 수단), 구매 PG 명, 통화 형태(예. KRW), 구매 금액, 취소 금액, 구매 일시, 구매 상태(예. COMPLETE), 환불일시(구매 상태가 CANCELED의 경우)이다.위버스컴퍼니는 "추가 조치의 일환으로, 결제 정보 처리 API에 대해서는 접근제어를 강화하고 내부 식별자 정보를 제거해, 외부로 정보가 노출되지 않도록 보안을 강화했으며, 지난 4일에는 KISA에 해당 점검 결과와 대응 현황을 포함한 침해사고 신고를 진행했다"고 밝혔다.이어 "유출된 내부 식별정보는 이름, 연락처 등 개인을 직접 식별하는 정보가 아닌, 위버스컴퍼니 내부 시스템에서만 사용되는 식별 값으로 외부에서는 사용할 수 없습니다. 해당 정보 항목만으로는 결제 위조나 부정 이체 등이 발생하기 어렵다"고 설명했다.위버스 컴퍼니는 추후 외부 노출 API를 전수 조사해 접근 제어 강화 및 노출 정보 최소화를 진행하고, 배포 프로세스에 대한 통제 및 보안 모니터링의 민감도를 강화할 예정이다. 비정상적인 공격으로 개인정보에 불법으로 접근한 외부 행위자에게는 관련한 개인정보의 회수를 요청했다. 위버스컴퍼니는 "이번 피해 사실에 대해서는 법적 책임을 물을 것"이라고 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr