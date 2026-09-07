고지용의 전처 허양임이 아들의 숙제를 지도하고 있다. / 사진=허양임 SNS

그룹 젝스키스 출신 고지용의 전처가 아들을 홀로 양육 중인 근황을 전했다.허양임은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "불꽃축제 가기 전 폭풍 숙제 타임"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 탕비실로 보이는 공간에서 허양임은 책을 읽고 그의 아들은 숙제를 하고 있는 모습. 허양임은 상황에 대해 "입은 쭉 나왔지만, 열심히 하고 놀아야 더 즐겁다는 걸 알기에"라며 축제를 감상하기 전 아들에게 숙제를 시키고 있음을 알렸다.특히 두 사람을 카메라에 담아주고 있는 의문의 인물이 유리창을 통해 비쳐 눈길을 끌었다.한편 고지용과 허양임은 2년 전 이혼했다. 고지용은 지난 7월 자신의 SNS를 통해 해당 사실을 밝히며 "서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다"고 설명했다. 그러면서 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"고 덧붙였다. 두 사람은 2013년 결혼해 이듬해 승재 군을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr