'로또 1등도 출근합니다' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=티빙

'로또 1등도 출근합니다' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=티빙

배우 이준혁(42)이 로또 1등에 당첨된 직장인으로 변신한다.오는 10일 공개되는 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 측은 7일 영업 5팀 공은태(이준혁 분), 양준호(서현우 분), 박기태(홍진기 분), 이지혜(하율리 분)의 모습이 담긴 사진을 공개했다.동명의 웹소설을 원작으로 한 '로또 1등도 출근합니다'는 직장에서 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 뒤에도 회사를 계속 다니면서 벌어지는 이야기를 그린 오피스 드라마다. 공은태는 당첨금 13억원을 손에 넣지만 사직서를 내는 대신 이전과 다른 마음으로 출근을 이어간다.공개된 사진에는 영업 5팀의 모습이 담겼다. 수트를 입고 업무에 집중하고 있는 공은태와 불만이 있는 듯한 표정의 양준호가 대비를 이룬다. 공은태는 팀장이지만 자신보다 선배인 부하 직원 양준호와 함께 일하며 어려움을 겪는다.신입사원 박기태와 계약직 사원 이지혜의 모습도 공개됐다. 박기태는 무엇이든 잘 해내고 싶어 하는 의욕 넘치는 신입사원이다. 이지혜는 정규직 전환을 목표로 자신의 몫을 해내기 위해 노력하는 인물이다.이준혁은 영업 5팀의 호흡에 대해 "처음에는 서로 삐거덕거리고 안 맞는 것 같지만, 서로를 알아가며 잘 맞아가는 과정을 봐주시면 좋을 것"이라고 말했다.서현우는 "매력적인 영업 5팀 각자의 사연과 스토리가 다 펼쳐진다. 이들의 앙상블이 흥미진진할 것"이라며 "직장을 다니시는 분들이라면 공감할 만한, 어쩌면 공감을 넘어 식은땀이 날 만한 사고들을 함께 해결해 나가는 '원팀'의 과정에 포인트를 두고 지켜봐 달라"고 전했다.'로또 1등도 출근합니다'는 10일 오후 6시 티빙에서 선공개된다. tvN에서는 오는 14일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr