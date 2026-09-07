'최애의 사원 '김혜준의 비하인드컷이 공개됐다. / 사진제공=매니지먼트mmm

'최애의 사원 '김혜준의 비하인드컷이 공개됐다. / 사진제공=매니지먼트mmm

'최애의 사원' 김혜준의 데이트 현장이 포착됐다.7일 소속사 매니지먼트mmm은 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에서 신입사원 남다름 역을 맡은 김혜준의 10회 촬영 비하인드 사진을 공개했다.공개된 사진에는 서로의 마음을 확인한 뒤 야외 데이트에 나선 남다름과 강하기(강훈 분)의 모습이 담겼다. 두 사람은 회사가 아닌 공원에서 피크닉을 즐기며 시간을 보냈다.또 다른 사진 속 김혜준은 손으로 꽃받침 포즈를 취한 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 극 중 남다름의 밝은 성격이 묻어나는 모습이다.두 사람은 최근 서로의 마음을 확인하며 본격적인 사내 연애를 시작했다. 그러나 지난 10회에서는 또다시 갈등이 생겼다. 남다름이 강하기와 그의 첫사랑 한정연(연우 분)의 관계를 오해하면서다.한편 종영까지 2회만을 남겨둔 '최애의 사원'은 반복되는 오해와 갈등으로 남다름과 강하기의 로맨스가 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. 시청률 역시 3주째 3%대에 머물고 있어 남은 회차에서 반등에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.'최애의 사원'은 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr