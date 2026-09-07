가수 이효리의 남편이자 가수 겸 기타리스트 이상순이 미주신경 기능 저하 증상으로 활동을 잠시 중단했다. / 사진=SNS

가수 이효리의 남편이자 가수 겸 기타리스트 이상순이 미주신경 기능 저하 증상으로 활동을 잠시 중단했다. 갑작스러운 컨디션 난조로 라디오 생방송을 제대로 진행하지 못한 뒤 열흘 넘게 자리를 비운 가운데, 현재 추가 검사를 기다리며 회복에 집중하고 있다.소속사 안테나는 지난 6일 "이상순은 최근 갑작스러운 컨디션 저하로 병원 치료를 받았다"며 "미주신경 기능 저하로 안정이 필요하다는 의료진의 소견에 따라 현재 라디오 진행을 잠시 쉬어가고 있다"고 밝혔다.이상순의 건강 이상은 지난달 26일 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 생방송 당시 처음 알려졌다. 이날 이상순은 컨디션 난조로 방송 대부분을 진행하지 못한 채 MBC 의무실에서 휴식을 취했다. 이후 방송 종료 약 20분을 남겨두고 스튜디오에 모습을 드러냈다.당시 이상순은 "사실 MBC에 있었는데 컨디션이 안 좋아서 의무실에 누워있었다"며 "놀라셨을 분들 죄송하다. 내일 오후에는 제가 오겠다"고 말했다.그러나 다음 날인 27일과 28일에도 생방송에 참여하지 못했다. 29일에는 사전에 녹음해 둔 방송이 전파를 탔고, 이후 지난 5일까지 생방송 공백이 이어졌다.이상순은 지난 6일 직접 SNS를 통해 건강 상태를 알렸다. 그는 "며칠째 라디오 진행을 하지 못하고 있어 많은 분들이 걱정해 주셨는데, 아무런 설명 없이 진행을 쉬게 된 점 청취자분들께 죄송하다는 말씀을 드린다"고 말했다.이어 "지난주 수요일 갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했다"며 "아직 조금 더 정밀한 검사를 기다리고 있는 상황이지만, '미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 설명했다.복귀 시점은 아직 정해지지 않았다. 이상순은 "저도 언제 회복될지 모르는 상황이라 '내일이라도 괜찮으면 다시 진행해야지, 해야지' 하다가 이렇게 글이 늦어졌다"고 밝혔다.그러면서 "충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 하니, 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"며 "너무 걱정하지 마시고, 저도 잘 쉬면서 회복하고 있을 테니 조금만 기다려 달라"고 전했다. 안테나 역시 이상순의 회복 상태에 따라 향후 일정을 조정할 예정이다.이상순은 밴드 롤러코스터 등을 거쳐 가수와 기타리스트로 활동해왔다. 2013년 이효리와 결혼했으며 두 사람은 11년간 이어온 제주 생활을 정리하고 2024년 서울로 이주했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr