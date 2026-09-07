사진=유나 SNS

그룹 있지 멤버 유나가 군살 없는 몸매를 적나라하게 보여줬다.유나는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "흐려도 좋아"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 유나가 휴가차 해변가를 찾은 모습. 특히 유나는 골반 라인이 돋보이는 홀터넥 수영복을 착용하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 유나는 MBC '라디오스타' 등에서 골반에 패드를 넣는다는 '골반뽕' 의혹에 대해 여러 차례 해명한 바 있다.한편 유나는 최근 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에서 라이징 스타 배우 윤초이 역으로 열연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr