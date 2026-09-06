아이들 미연이 지석진을 향한 속마음을 몰래 적었다가 현장에서 그대로 공개돼 당황한다./사진=텐아시아DB

아이들 미연이 지석진을 향한 속마음을 몰래 적었다가 현장에서 그대로 공개돼 당황한다./사진제공=SBS

아이들 미연이 지석진을 향한 속마음을 몰래 적었다가 현장에서 그대로 공개돼 당황한다.6일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 AI의 선택에 따라 식사 멤버부터 벌칙 대상까지 결정되는 '반박 불가 인공지능 '픽'' 레이스가 펼쳐진다.멤버들은 AI에게 '가장 스타성이 뛰어난 사람'을 골라달라고 요청한다. AI의 선택을 받은 한 명에게는 점심 식사와 함께 식사할 멤버를 정할 수 있는 권한이 주어진다.AI의 선택은 미연이었다. 이를 확인한 지석진은 "AI가 얼굴 보네"라며 실망감을 내비친다. 함께 식사할 멤버 역시 미연이 입력한 질문에 대한 AI의 답변으로 정해지는 만큼, 자신의 이름이 선택되길 바라는 멤버들은 미연을 향해 아부를 쏟아낸다.미연은 프롬프트에 "석진 선배님은 너무 의견이 강하셨다"라는 문구를 몰래 추가하며 지석진을 저격한다. 그러나 해당 내용이 다른 멤버들이 듣는 앞에서 그대로 공개되면서 미연은 '뒷담화'를 들키고 당황한다. 식사 후에는 계산할 사람까지 AI의 선택에 맡긴다.이어 '깡깡이' 멤버들이 제시어를 타자로 설명하고 나머지 출연진이 정답을 맞히는 '타자 치는 깡깡군단' 미션이 진행된다. 지난해 11월 같은 미션에서 독특한 설명으로 웃음을 안겼던 양세찬과 허경환이 다시 출제자로 나선다.두 사람은 김만중의 소설 '구운몽'을 설명하기 위해 "삶지 말고 이렇게 드셔보세요, 드시고 주무세요", "찜질방에서 꿈을 꿔요" 등의 힌트를 내놓는다. 이후 김종국과 지석진이 제시어를 설명하고 '깡깡이' 멤버들이 정답을 맞히는 방식으로 역할을 바꾼다. 그러나 두 사람의 발목을 잡은 것은 지식이 아닌 컴퓨터 사용이었다.평소 '브레인'으로 꼽히는 김종국과 지석진은 노트북 조작에 익숙하지 않아 타자 입력부터 어려움을 겪는다. 심지어 글자를 지우는 키를 찾는데도 애를 먹자 주변 멤버들이 하나둘 모여 컴퓨터 사용법을 알려준다. 이를 지켜보던 허경환은 "주민센터야 뭐야"라고 말해 웃음을 더한다.'런닝맨'은 6일 오후 6시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr