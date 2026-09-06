사진 = 김무열 인스타그램

사진 = 김무열 인스타그램

사진 = 김무열 인스타그램

배우 김무열이 특별한 설명 없이도 다양한 일상을 담은 사진으로 자연스러운 매력을 전했다.김무열은 최근 자신의 인스타그램에 "-"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 서로 다른 분위기의 일상이 담겼다. 사진에서는 화이트 톤의 실내에서 블랙 민소매 상의와 연청 데님 팬츠를 착용한 채 정면을 응시하고 있다. 드러난 탄탄한 팔 근육과 자연스럽게 힘이 들어간 상체 라인이 시선을 끌고 벽면에 걸린 타원형 거울에는 실루엣이 함께 비치며 담백한 분위기를 더했다.이어 버스 안에서 촬영한 사진에는 윤승아와 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 김무열은 블랙 캡과 화이트 헨리넥 티셔츠를 착용한 채 옆을 바라보고 있으며 윤승아는 화이트와 블랙 배색 티셔츠에 버건디 컬러 가방을 든 채 카메라를 바라보고 있다. 늦은 시간의 버스 내부가 그대로 담기며 꾸미지 않은 일상의 한 장면을 완성했다.또 다른 사진에서는 화이트 헨리넥 티셔츠와 마스크를 착용한 채 서브웨이 매장 앞에서 셀카를 남겼다. 매장 유리에는 김무열이 모델로 등장한 광고 이미지가 함께 담겨 실제 모습과 광고 속 모습이 한 화면에 자연스럽게 어우러졌다.한편 1982년생으로 44세인 김무열은 넷플릭스 오리지널 드라마 '참교육'으로 큰 인기를 얻었으며 1983년생인 배우 윤승아와 2015년 결혼해 2023년 득남했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr