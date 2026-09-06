사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

코요태 신지가 사랑스러운 스타일링으로 환한 미소를 전하며 팬들의 시선을 사로잡았다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "괴산 출발❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 곡선 형태의 베이지 컬러 소파에 앉아 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 화이트 반소매 셔츠 위에 레드 체크 패턴의 상의를 레이어드하고 중앙에는 큼직한 레드 리본 장식을 더해 발랄한 분위기를 완성했다. 짧은 헤어스타일에는 양쪽으로 레드 헤어핀을 꽂아 포인트를 살렸으며 데님 미니스커트와 함께 사랑스러운 스타일링을 연출했다.이어진 사진에서 신지는 소파에 양손을 짚은 채 자연스럽게 몸을 기울이며 밝은 표정을 짓고 있다. 은은한 간접조명이 둘러진 곡선형 벽면과 차분한 실내 공간이 어우러져 편안한 분위기를 더했고 레드 리본과 체크 패턴이 한층 돋보였다.또 다른 사진에서 신지는 한 손으로 브이 포즈를 만들어 얼굴 옆에 올린 채 환하게 웃으며 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 메이크업과 블랙 컬러 네일, 작은 귀걸이까지 자연스럽게 어우러지며 깔끔한 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 신지는 두 손을 가지런히 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 같은 공간과 스타일링 속에서도 차분한 표정으로 색다른 분위기를 전하며 단정한 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "화이팅 응원합니다", "너무 예뻐", "오늘 의상 너무 귀여우세요", "딸기 같아", "신지님 짱" 등의 댓글을 달았다.앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 인바디 결과를 공개한 바 있다. 당시 인바디 측정이 어려울 정도로 근육량이 부족했고 "걸어 다니는 게 신기할 정도"라는 진단을 받을 만큼 좋지 않은 몸 상태를 확인했다.한편 신지는 1981년생으로 45세이며 7세 연하 가수 문원과 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr