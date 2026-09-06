사진 = 32기 광수 인스타그램

'나는솔로' 32기 광수가 새롭게 촬영한 프로필 사진으로 단정한 매력을 전했다.32기 광수는 최근 자신의 인스타그램에 "개원 초에 제대로 찍은 사진이 없어 새로 찍은 프로필 사진 예쁘게 봐주세요🤣"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 광수는 흰색 의사 가운 위에 짙은 네이비 컬러의 상·하의를 착용한 채 밝은 회색 벽을 배경으로 서 있다.두 손을 단정하게 모은 자세와 은은한 미소가 편안한 분위기를 더하며 깔끔하게 정돈한 헤어스타일과 차분한 스타일링이 프로필 사진의 단정한 인상을 완성했다. 가운 왼쪽 가슴 부분에는 이름이 자수로 새겨져 있으며 군더더기 없는 배경과 자연스러운 포즈가 시선을 모은다.이를 본 팬들은 "멋지네요", "늘 응원합니다", "암사자 광수님 멋져요", "화이팅", "원장님 멋져요", "광수님 좋은분 같아요" 등의 댓글을 달았다. 연인인 32기 옥순의 "🦁♥️"라는 애정 어린 댓글도 눈길을 끈다.한편 광수는 1987년생으로 치과의사다. 1986년생 옥순은 필라테스 자이로토닉 스튜디오를 운영한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr