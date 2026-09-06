'나폴리 맛피아' 권성준이 다이어트 성공 후 윤남노와 함께 불리던 '쌍뚱이' 호칭에 불만을 표한다./사진제공=JTBC

'나폴리 맛피아' 권성준이 다이어트 성공 후 윤남노와 함께 불리던 '쌍뚱이' 호칭에 불만을 표한다./사진제공=JTBC

'나폴리 맛피아' 권성준이 다이어트 성공 후 윤남노와 함께 불리던 '쌍뚱이' 호칭에 불만을 표한다.6일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 조나단과 파트리샤의 냉장고 속 재료를 활용한 셰프들의 15분 요리 대결이 펼쳐진다. 첫 번째 대결에는 윤남노와 권성준이 출격해 '둘이 먹다 하나 죽어도 모를 단맛'을 주제로 맞붙는다. 평소 닮은 외모로 '쌍뚱이'라고 불리는 두 사람은 시작부터 신경전을 벌인다.최근 다이어트에 성공한 권성준은 "'쌍뚱이'라는 호칭이 사실 불쾌하다"고 털어놓는다. 이어 윤남노의 몸무게까지 폭로하며 달라진 체형에 자신감을 보인다. 윤남노도 물러서지 않는다. 그는 "권성준이 요즘 대기실에서 자꾸 잘생긴 척을 한다"고 받아치며 맞선다.본격적인 요리에서는 서로 다른 방식으로 단맛을 풀어낸다. 권성준은 "본식 메뉴도 달콤할 수 있다"며 본식과 디저트를 한 번에 즐길 수 있는 메뉴를 준비한다. 조나단이 아끼는 식재료도 활용한다.윤남노는 최현석의 소금 퍼포먼스를 연상시키는 '설탕 퍼포먼스'를 선보인다. 두 사람의 음식을 맛본 조나단은 졸음이 쏟아지는 듯한 반응을 보인다. 샘킴과 김풍이 '둘이 먹다 하나 죽어도 모를 매운맛'을 주제로 두 번째 대결에 나선다. 매운 음식을 잘 먹지 못하는 샘킴과 매운맛을 즐기는 김풍의 상반된 입맛도 관전 포인트가 된다.김풍은 요리를 시작하자 많은 양의 고추를 사용한다. 매운 냄새가 퍼지자 그는 "매운 요리를 원한 것 아니었나", "구급차 좀 미리 불러달라"고 말한다. 이를 지켜보던 조나단은 "저 내일도 일하러 가야 한다"며 당황한다.안정환 역시 두 음식을 직접 맛본 뒤 "이건 먹으면 죽는다"고 조나단과 파트리샤에게 경고한다.'냉장고를 부탁해'는 6일 오후 8시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr