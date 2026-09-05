사진=유튜브 '김가연 임요환의 게임부부'

사진=유튜브 '김가연 임요환의 게임부부'

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전 프로게이머 임요환이 자신과 불과 6살 차이 나는 예비 사위를 공개했다.4일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '장인 임요환과 6살 차이?! 페이커도 인정한 김가연보다 요리 잘하는 예비 사위'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 제작진은 김가연과 임요환 부부의 집을 방문했다. 주말을 맞아 엄마 집을 찾은 큰딸과 함께 낯선 남성이 등장해 눈길을 끌었다. 큰딸과 결혼을 앞둔 예비 사위였다.앞서 김가연은 "예비 사위가 있다"며 그의 뛰어난 요리 실력을 자랑한 바 있다. 고기를 잘 굽는 것은 물론 프로게이머 페이커에게도 실력을 인정받았다고 밝혀 기대감을 높였다.임요환은 가족들의 나이 차이가 천차만별이라며 "첫째 딸이 나이가 많이 많은 사람을 만나고 있다. 예비 사위와 나는 6살 차이"라고 털어놨다. 장인과 사위보다 형과 동생에 가까운 나이 차이가 놀라움을 안겼다.그는 "농담으로 '장인 형아'가 되겠다고 한 적도 있다"고 전했다. 현재 예비 사위는 김가연과 임요환을 각각 엄마, 아빠라고 부른다고. 임요환은 "족보상으로는 장인과 사위지만 실제 느낌은 형, 동생에 가깝다"고 설명했다.예비 사위는 큰딸과의 나이 차이를 언급하며 "우리가 나이 차이가 많이 난다"고 말했다. 이를 들은 김가연은 "10살이 뭐가 많이 나느냐"고 대수롭지 않게 받아쳐 웃음을 자아냈다.큰딸과 예비 사위는 가족들을 위해 직접 식사를 준비했다. 예비 사위는 익숙한 모습으로 주방을 오가며 "두 분이 게임하실 때 가끔 야식을 만들어드린다. 그래서 주방은 자연스럽게 내가 쓰는 편"이라고 밝혔다.김가연의 둘째 딸도 예비 형부의 요리 실력을 인정했다. 그는 "예전에는 오빠가 없어서 엄마 음식이 가장 맛있는 줄 알았다. 그런데 오빠가 훨씬 더 잘한다"고 말해 김가연을 웃게 했다.잠시 후 파스타와 스테이크를 비롯한 푸짐한 음식이 식탁에 올랐다. 예비 사위는 능숙하게 고기를 구우며 수준급 요리 실력을 드러냈고, 김가연은 "정말 맛있다. 잘 구웠다"고 칭찬했다. 제작진 역시 완성된 음식을 맛본 뒤 감탄을 쏟아냈다.임요환과 6살 차이 나는 예비 사위는 유쾌한 호칭부터 능숙한 요리까지 편안하게 어우러지며 이미 가족의 일원이 된 모습을 보였다.김가연은 전 프로게이머 임요환과 2011년 결혼했다. 김가연은 첫째 딸과 임요환 사이에서 얻은 둘째 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr