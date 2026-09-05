MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 5화와 6화에 출연했던 배우 김민준이 미소를 보이고 있다. / 사진=이승현 기자

배우 김민준이 '유부녀 킬러'에서 만난 선배 배우들을 통해 연기의 새로운 면을 배웠다. 짧은 출연이었지만, 선배들과의 호흡은 김민준에게 또 다른 연기 방식을 발견하는 계기가 됐다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'(연출 윤종호·김지훈) 속 빌런으로 얼굴을 비췄던 배우 김민준을 만났다.김민준은 탁종구 역할로 5화와 6화에 등장했다. 탁종구는 아버지가 5선 국회의원이며, 모친은 재벌가 둘째 딸인 이른바 로열패밀리 막내 아들이다. 도박과 마약에 빠진 인물로, 도박을 하고 여성들에게 마약을 먹이는 등 각종 범법 행위를 반복한다.김민준은 6화 카지노 객실 장면에서 공효진과 만났다. 김민준이 약에 취해 잠들어 있는 설정이라 대사는 오가지 않았지만, 공효진은 소리 하나만으로 김민준을 놀라게 했다.김민준은 "경험이 많으신 게 확 느껴졌다"면서 "선배님의 얼굴을 보지 않고 있었는데도 '연기를 저렇게 힘 빼고 편안하게 할 수도 있구나'라는 것을 깨달았다"고 말했다. 그러면서 "그 짧은 찰나에 속으로도 감정을 표현하는 할 수 있는 기술을 배웠던 것 같다"고 강조했다.정준원과는 법정 장면에서 마주쳤다. 극 중 탁종구는 자신의 감정을 숨김없이 드러내지만, 정준원이 분한 권태성 역은 감정을 크게 표출하기보단 혼자 삭이는 인물이다. 김민준은 "저는 에너지를 계속 보여주는 캐릭터인데, 정준원 선배님께서는 항상 안으로 가지고 있는 역할"이라면서 "나중에 제가 비슷한 역할을 맡게 됐을 때 '선배님께서 보여준 연기처럼 표현하면 너무 좋을 것 같다'라는 깨달음을 주셨다"고 설명했다.김민준은 법정 장면을 가장 기억에 남는 씬으로 꼽기도 했다. 그 이유에 대해 그는 "다른 장면들은 주로 화를 내거나 악을 쓰고 나쁜 짓을 하는 모습이 그려졌는데, 이 씬에서는 승소 후 웃으면서 차분히 나가는 모습이 보여졌다"며 "굳이 악을 쓰지도 않고도 나쁜 면모를 색다른 방식으로 보여주는 것 같았다"고 짚었다.한편 김민준이 출연한 '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담고 있다. 오는 12일 종영을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr