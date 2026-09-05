도경수 / 사진=텐아시아 DB

사진=유튜브 '채널십오야'

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가수 겸 배우 도경수가 새 앨범을 위해 5kg을 감량하며 기대감을 높였다.4일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '경수야 어디야? ｜우리지금만Na'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 도경수는 나영석 PD와 식사를 하며 컴백 준비에 한창인 근황을 공개했다. 뮤직비디오 촬영을 앞둔 그는 "요즘 살을 좀 빼고 있다. 한 5kg 뺐다"고 밝혔다. 나영석도 한층 슬림해진 도경수의 얼굴을 알아봤다.새 앨범 콘셉트를 묻자 도경수는 "저 이번에 춤춘다"고 예고했다. 나영석은 "형이 챌린지 좀 찍어주느냐"며 먼저 제안한 뒤 "너 오늘 하는 것 봐서"라고 생색을 내 웃음을 자아냈다.타이틀곡은 'Guitarist'(기타리스트)다. 도경수는 신곡에 대해 "약간 끈적거리는 곡"이라면서도 "너무 섹시한 끈적임은 아니다"라고 설명했다. 이를 들은 나영석이 복근 노출 여부를 물었지만 도경수는 아니라고 답했다.나영석은 "그런 것도 안 할 거면서 무슨 섹시냐. 네가 어디가 섹시하냐"고 짓궂게 물었다. 도경수는 "그런 것은 카이가 해야 한다"며 자신은 노래와 음색으로 섹시한 느낌을 표현한다고 강조했다.두 사람 사이에서는 뜻밖의 '섹시 논쟁'도 벌어졌다. 나영석은 눈빛과 온몸으로 매력을 드러내야 한다고 주장했지만, 도경수는 "저는 그러면 못 한다"고 단호하게 선을 그었다. 그는 "저처럼 작고 아담한 사람들은 하면 안 된다. 길고 몸도 다부진 사람이 해야 한다"고 말했다.나영석이 이광수를 예로 들자 도경수는 "광수 형은 너무 길어서 안 된다"고 반박했다. 적당한 체격을 설명하던 그는 "광수 형과 저 사이 정도여야 한다. 몸도 그 사이 정도가 좋다"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.한편 도경수의 네 번째 미니앨범 '도파민'(DOPAMINE)은 오는 8일 오후 6시 공개된다. 앨범에는 타이틀곡 'Guitarist'를 비롯해 'Sing It Loud', 'Dancing Party', 'Don't You', 'Dear' 등 총 5곡이 수록된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr