쥬얼리 출신 배우 예원이 '정오의 희망곡' 스페셜 DJ로 나선다. 김신영을 대신해 총 6일간 청취자들과 만난다./사진=텐아시아DB

쥬얼리 출신 배우 예원이 '정오의 희망곡' 스페셜 DJ로 나선다. 김신영을 대신해 총 6일간 청취자들과 만난다./사진제공=엔터세븐

쥬얼리 출신 배우 예원이 '정오의 희망곡' 스페셜 DJ로 나선다. 김신영을 대신해 총 6일간 청취자들과 만난다.예원은 오는 7일부터 13일까지 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다' 스페셜 DJ를 맡는다. 9일을 제외한 7~8일, 10~13일 총 6일간 마이크를 잡는다.앞서 예원은 '두시탈출 컬투쇼' 목요일 코너 '사랑의 고스톱' 게스트로 출연하며 라디오 경험을 쌓았다. 사연을 소개하고 청취자들의 연애 고민에 의견을 보태며 출연진과 호흡을 맞췄다. 최근에도 해당 프로그램을 다시 찾아 입담을 펼쳤다.예원은 웹예능에서도 활동을 이어가고 있다. 지난달 28일 첫 공개된 '라이프업' 시즌3에 출연했으며, 서바이벌 프로그램 '베팅 온 팩트'에서는 상황을 판단하며 미션을 수행하는 모습을 보여줬다.본업인 연기 활동도 병행하고 있다. 예원은 드라마 '이강에는 달이 흐른다', '내 여자친구는 상남자', '나인 퍼즐' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.예원이 스페셜 DJ를 맡는 '정오의 희망곡 김신영입니다'는 매일 정오부터 오후 2시까지 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr