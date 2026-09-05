이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

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전현무가 ‘나 혼자 산다’에서 즉흥여행 후 논란이 불거진 가운데 김신영은 일본으로 떠났다.4일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 김신영이 약 3년간 직접 작업한 리폼 작품으로 일본에서 팝업스토어를 연 모습이 담겼다.김신영은 신발과 옷 등을 리폼해왔으며 일본에서 팝업을 열게 된 이유에 대해 “왜 일본이냐 질문하신다면, 한국에선 팝업 제안이 안 왔다”라고 말했다.현장에는 양희은과 한예리가 응원을 위해 찾아왔고 김원효도 방문해 옷을 골랐다. 양희은과 김원효는 같은 청재킷을 구매했고, 김원효는 “오늘 와이프 없으니까 (커플룩 괜찮다)”라고 농담했다.유럽 고객들도 팝업을 찾은 가운데 김신영은 행사를 마치며 “제가 힘들었던 시기에 이걸 만들었다”라며 눈물을 보였다.이어 김신영은 행사 뒤풀이를 홀로 즐겼다. 그는 “일본 가면 꼭 가는 코스가 있다”라며 전현무를 보면서 “오빠 난리 난다”라고 말해 궁금증을 자아냈다.선술집에 들어간 김신영은 여러 가지 안주 메뉴와 음료수를 시켰고, 홀로 뒤풀이를 제대로 만끽하는 모습을 보여 출연진들의 부러움을 샀다.한편 ‘나 혼자 산다’ 제작진은 이날 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행 논란과 관련해 공식 사과했다. 제작진은 “제한된 시간 안에 이동할 수 있는 근거리 국가들을 중심으로 여러 가능성을 살펴봤다”라며 전현무가 평소 관심을 보여온 여행지와 당시 항공편 상황 등을 종합적으로 고려해 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했다고 밝혔다.제작진은 카자흐스탄행이 결정될 경우에 대비해 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조도 요청해뒀다고 설명했다. 다만 전현무는 당일 공항에서 출발 가능한 항공편을 확인한 뒤 카자흐스탄행 항공권을 현장에서 직접 발권했다고 밝혔다.이어 제작진은 방송에서 ‘즉흥 여행’이라는 표현을 강조하는 과정에서 여행과 촬영의 모든 과정이 아무런 사전 준비 없이 진행된 것으로 받아들여질 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다고 설명했다. 공식 사과 이후 방송된 본방송에서는 이와 관련한 특별한 언급이 없었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr