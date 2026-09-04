사진=유튜브 '채널십오야'

사진=유튜브 '채널십오야'

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가수 겸 배우 도경수가 연애 프로그램을 향한 남다른 애정을 드러냈다.4일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '경수야 어디야?｜우리지금만Na'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 도경수는 나영석 PD와 식사하며 평소 즐겨 보는 방송에 관해 이야기했다. 그는 "왜 이렇게 남의 연애 이야기를 듣는 게 재미있을까요?"라며 연애 프로그램을 좋아한다고 밝혔다.한두 작품만 챙겨본 수준도 아니었다. 도경수는 '솔로지옥', '환승연애', '하트시그널'을 비롯해 일본 연애 프로그램 '불량연애'까지 시청했다고 말했다. 그는 '불량연애'를 두고 "그것도 어마어마하다"고 설명하며 연애 예능 애청자의 면모를 보였다.나영석은 "너답지 않게 그런 걸 보느냐"고 놀라면서도 연애 프로그램 출연을 제안했다. 당황한 도경수는 "제가 연애 프로그램을 어떻게 하느냐"며 난감한 표정을 지었다. 직접 연애에 나서는 출연자가 아닌 관찰 패널을 권하자 그는 "만약 제가 패널을 하면 나락 갈 것 같다"고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.도경수는 출연자들이 이해하기 어려운 행동을 할 때 자신의 생각을 참지 못할 것 같다고 밝혔다. 나영석은 도경수가 화면을 보며 "도대체 왜 저러는 거냐"고 소리칠 것 같다며 그의 반응을 예상했다.나영석도 연애 프로그램 제작의 어려움에 공감했다. 그는 "연애라는 감정에 휩싸이면 자신도 모르게 폭주하게 된다"며 "우리도 연애할 때 비이성적인 모습이 나오지 않느냐"고 말했다. 감정적인 순간이 자극적으로 소비될 수 있고, 방송이 끝난 뒤 일상으로 돌아가야 하는 일반인 출연자를 보호하는 문제도 신중하게 생각해야 한다는 것.도경수는 남의 연애를 지켜보는 재미에는 푹 빠졌지만 직접 출연하거나 의견을 전하는 자리에는 선을 그었다. 출연자의 행동을 솔직하게 평가했다가 예상치 못한 논란에 휘말릴 수 있다는 현실적인 걱정이 웃음을 더했다.한편 도경수는 오는 8일 오후 6시 네 번째 미니앨범 '도파민'(DOPAMINE)을 발매하고 가수로 컴백한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr