서인영이 후배 가수 다영의 예상치 못한 선물과 편지에 눈물을 흘렸다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 후배 가수 다영의 예상치 못한 선물과 편지에 눈물을 흘렸다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 후배 가수 다영의 예상치 못한 선물과 편지에 눈물을 흘렸다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 후배 가수 다영의 예상치 못한 선물과 편지에 눈물을 흘렸다.지난 3일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 지난달 열린 '워터밤 속초 2026' 무대에 오르는 서인영의 모습이 공개됐다.서인영은 본 무대를 앞두고 리허설에 나섰다. 일정을 마치고 대기실로 돌아온 그는 자신을 위해 준비된 꽃바구니를 발견했다. 선물을 보낸 주인공은 우주소녀 다영이었다.다영은 꽃바구니와 함께 장문의 손 편지를 전했다. 예상하지 못한 후배의 마음을 확인한 서인영은 "감동이다. 후배들이 나를 사랑해 주는지 몰랐다"며 놀라워했다. 다영은 무대를 준비하는 서인영을 위해 근육통 스프레이까지 챙겼다. 편지에 이어 세심한 선물까지 확인한 서인영은 감정이 북받친 듯 결국 눈물을 쏟았다.본 무대를 마친 뒤 두 사람은 직접 만났다. 평소 서인영을 향한 팬심을 지니고 있던 다영 역시 그를 마주하자 울컥한 모습을 보였다.다영은 서인영의 무대를 본 뒤 "오늘 보고 진짜 느꼈다. 나 너무 한낱 애송이다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 서인영은 "전화번호 줄 수 있어?"라고 먼저 물었고, 두 사람은 추후 만남을 기약했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr