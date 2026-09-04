배우 변요한이 티파니와 결혼한 이유를 처음 밝혔다 / 사진 = 텐아시아 DB
배우 변요한이 티파니와 결혼한 이유를 처음 밝혔다 / 사진 = 텐아시아 DB
배우 변요한이 티파니와 결혼을 결심한 이유를 처음으로 밝혔다.

지난 3일 추성훈의 유튜브 채널에는 ‘야노시호, 티파니 시청 주의 요망 (ft. 똑 닮은 변요한, 추성훈)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 변요한은 티파니와의 결혼부터 두 사람의 여행 에피소드, 신혼생활까지 솔직하게 이야기했다.

변요한은 “올해 2월에 결혼했다. 교제 기간은 1년 반 정도”라고 밝혔다. 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다. 2024년 공개된 디즈니플러스 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.
사진 = 추성훈 유튜브 채널
사진 = 추성훈 유튜브 채널
특히 변요한은 티파니와 결혼을 결심하게 된 이유를 처음으로 털어놨다.

그는 “처음으로 밝히자면, 이전에는 항상 상대방을 지켜주는 데이트를 했는데 저를 지켜주고, 용기를 주고 극복하게 하는 사람을 처음 만났다”며 티파니에 대한 깊은 신뢰를 드러냈다.

두 사람의 여행 에피소드도 공개했다. 변요한은 몸이 좋지 않아 오랜 시간 여행을 떠나지 못했고, 비행기를 타는 것 역시 두려워했다고 밝혔다.

그는 “몸이 좋지 않아서 10년 동안 여행을 가지 못했다. 비행기를 타는 것을 무서워했다”고 말했다. 가까운 곳부터 조금씩 여행하며 거리를 늘려갔지만, 더 먼 곳으로 떠나는 데에는 여전히 어려움이 있었다는 설명이다.

이때 티파니가 변요한에게 먼저 손을 내밀었다. 변요한은 티파니가 직접 비행기표를 끊어줬다고 설명했다. 그는 “처음으로 티파니가 비행기표를 가장 좋은 자리를 끊어줬다”며 “티파니는 저보다 한 단계 떨어지는 자리에 앉았다”고 말했다.

이어 티파니가 “자기만 믿고 따라오라”고 했다고 전했다. 변요한은 이를 계기로 오랫동안 두려워했던 비행기를 타고 여행을 떠났다.
사진 = 추성훈 유튜브 채널
사진 = 추성훈 유튜브 채널
변요한은 “극복할 생각을 못했는데 (티파니가) 자기만 믿고 따라오라고 했다”며 “비행기에서 내리자마자 새로운 감정을 느꼈다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “연기 생활도 오래 하고 적은 나이가 아닌데도 새로운 감정을 느꼈던 것 같다”고 덧붙였다. 오랜 시간 자신을 붙잡고 있던 두려움을 티파니와 함께 극복하면서 이전과는 다른 감정을 경험했다는 것이다.

영상을 본 네티즌들은 두 사람의 이야기에 다양한 반응을 보였다. 댓글에는 “공황도 이겨내는 퍼스트 클래스”, “티파니 진짜 멋있다”, “그 고마움을 아는 변요한도 대단하다”, “서로 의지할 수 있는 관계가 가장 건강하다” 등의 반응이 이어졌다.

신혼생활에 대해서도 이야기했다. 변요한은 “집안일은 제가 거의 다 한다”며 “오랜 시간 혼자 살면서 버릇이 남아 있는 것 같다”고 말했다. 이어 “결혼생활이 재밌다”며 “오래 사랑하고 싶어서 체력 안배를 하려고 한다”고 전했다.

한편 변요한은 오는 23일 개봉하는 영화 ‘타짜: 벨제붑의 노래’로 관객들과 만난다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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