사진=유튜브 '와썹맨'

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그룹 god 박준형이 승무원 출신 아내를 최초 공개했다.4일 유튜브 채널 '와썹맨'에는 '57세 쭈니형, 12년 만에 데이트합니다♥ 행궁동에서 만난 뜻밖의 데이트 상대는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박준형은 데이트 명소로 떠오른 수원 행궁동을 찾았다. 그는 "데이트 안 한 지 12년 됐다"며 아내와의 연애 시절을 떠올렸다. 당시 사람들의 시선을 피해 다녀야 했다는 박준형은 "죄짓는 것도 아닌데 죄짓는 느낌이었다. 설레야 할 때 제대로 느끼지 못하게 해서 아내에게 미안하다"고 털어놨다.식사 중이던 박준형 앞에는 예상하지 못한 인물이 나타났다. 14살 연하의 아내 김유진 씨였다. 아내를 발견한 박준형은 "진짜네"라며 굳은 표정을 지었다. 김유진 씨는 얼굴이 빨개진 남편에게 "반가워서 놀랐나"라고 장난을 건 뒤 "보고 싶어서 왔다"고 말했다.박준형은 아내를 향해 다정한 모습을 보였지만, 김유진 씨는 "왜 안 하던 짓을 하느냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 데이트할 때 자주 먹었던 음식으로는 설렁탕을 꼽았다. 박준형은 "네 앞에서 코도 풀었다"고 말하며 두 사람이 처음부터 격식 없이 편안한 사이였음을 드러냈다.김유진 씨는 연애 초반 박준형의 반전 매력에 놀랐던 순간도 공개했다. 그는 "항상 추리닝을 입고 만났는데, 일 때문에 공연 의상을 입은 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 너무 멋있었다"고 회상했다.남편이 가장 멋있어 보이는 순간에 대해서는 "평소에는 늘 자유분방하지만 고민을 이야기하면 진지하게 내 마음을 읽고 달래준다. 그럴 때 진짜 어른 같고 멋있다"고 애정을 표현했다.박준형의 세심함에 반했던 일화도 전했다. 김유진 씨는 휴지가 필요할 때 박준형이 주머니에서 냅킨을 꺼내 건넸다며 "어떻게 남자가 이렇게 세심할 수 있나 생각했다"고 말했다. 그러나 "알고 보니 자기가 비염 때문에 코를 풀려고 들고 다닌 것이었다. 그때는 그 모습도 좋게 해석했다"고 덧붙여 폭소를 안겼다.박준형은 2015년 승무원 출신 김유진 씨와 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr