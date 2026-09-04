사진=유튜브 '채널십오야'

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가수 겸 배우 도경수가 절친 김우빈에게 귀여운 투정을 부렸다.4일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '경수야 어디야?｜우리지금만Na'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 도경수는 나영석 PD와 식사를 마친 뒤 차를 타고 이동하던 중 길거리에서 김우빈의 광고를 발견했다. 그는 "우빈이 형이다"라며 반가워했고, 나영석은 최근 시상식에서 신민아가 시상자로 등장했던 순간을 언급했다.도경수는 약 10년간 공개 열애 끝에 부부가 된 김우빈과 신민아를 떠올리며 "좀 안 믿긴다"고 털어놨다. 그는 "젊었을 때부터 계속 친하게 지냈고, 지금도 우빈이 형이 너무 똑같아서 결혼을 안 한 것 같은 느낌"이라고 말했다.그러나 도경수는 두 사람이 교제하는 동안 신민아와 함께 만난 적이 없었다. 나영석이 "연애할 때도 계속 같이 보지 않았느냐"고 묻자 그는 "아니다. 저는 우빈이 형만 봤다"고 답했다. 신민아를 실제로 본 것도 "공항을 지나가다가 우연히 한 번 봤다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.이를 들은 나영석은 "우빈이가 너를 좀 창피해하는구나"라며 장난을 시작했다. 도경수는 "신민아 선배님한테 저를 보여주기가 창피하다는 거냐"고 황당해했지만, 곧 "우빈이 형이 그런 거였나?"라며 의심하기 시작해 웃음을 자아냈다.도경수는 함께 친한 이광수를 언급하며 "광수 형은 많이 본 것으로 알고 있다"고 덧붙였다. 나영석의 짓궂은 이야기에 점차 몰입한 그는 "갑자기 궁금하다. 다음에 물어봐야겠다"고 말했다.급기야 김우빈에게 따지는 상황까지 연기했다. 도경수는 "형, 저는 왜 민아 선배님 안 보여주신 거예요?"라고 물은 뒤 "형, 제가 창피해요?"라고 귀여운 투정을 부려 현장을 웃음바다로 만들었다.김우빈과 신민아는 10년간 공개 열애를 이어온 끝에 지난해 12월 20일 결혼식을 올렸다. 도경수는 오는 8일 오후 6시 네 번째 미니앨범 '도파민'(DOPAMINE)을 발매한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr