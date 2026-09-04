이미지 크게보기 사진 = 김선태 유튜브 채널

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전현무의 ‘즉흥여행’을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 김선태의 영상이 절묘한 타이밍으로 화제를 모으고 있다.김선태는 4일 자신의 유튜브 채널에 ‘즉흥여행 홍보’라는 제목의 영상을 공개했다. 충주 시내버스터미널에서 여행을 시작한 그는 “오늘은 즉흥여행을 해보겠다. 아무 시내버스나 랜덤으로 타고 종점으로 가보겠다”고 말했다.김선태가 선택한 버스는 방대행 방면이었다. 종점에 도착한 뒤에는 정해둔 목적지 없이 주변을 둘러봤고, 낚시를 하거나 낮잠을 자며 시간을 보냈다. 이후 곤드레밥과 청국장을 먹으며 하루 일정을 마무리했다.김선태는 정해진 목적지를 찾아가는 대신 그날의 선택에 따라 움직이며 하루를 보냈다. 이 영상이 공개된 뒤에는 여행 방식보다도 ‘즉흥여행’이라는 제목과 공개 시점이 먼저 주목받았다.최근 전현무는 지난달 14일과 21일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서 카자흐스탄 알마티 여행기를 공개했다. 방송 이후 여행 과정에서 사전 준비가 있었던 사실이 알려지면서 ‘즉흥여행’이라는 설명을 두고 논란이 불거졌다. MBC는 4일 제작 과정에 대해 설명하고 관련 논란에 사과했다.이 같은 상황에서 김선태의 영상이 공개되자 시청자들은 두 영상을 연결해 보기 시작했다. 김선태가 전현무를 직접 언급한 것은 아니지만, ‘즉흥여행’이라는 소재가 겹친 데다 공개 시점까지 맞물리면서 여러 반응이 나왔다.한 네티즌은 “전현무 사건 터지기 전에 찍은거자나....? 미친 예지력”이라고 댓글을 남겼다. 또 다른 시청자는 “이렇게 전현무 돌린다고?”라며 전현무 논란을 떠올렸다.“마치 ‘이게 즉흥여행이다!!’라고 알려주는것 같다”, “방송사에 보내는 리벤지컨텐츠”라는 반응도 있었다.특히 또 다른 네티즌은 “타임머신 있는 거 아니냐”고 반응해 눈길을 끌었다. 영상이 전현무의 논란과 맞물린 시점에 공개됐다는 점을 두고 나온 반응이다.다만 김선태가 영상에서 전현무나 ‘나 혼자 산다’를 직접 거론한 부분은 없다. 실제 영상은 무작위로 버스를 타고 종점으로 이동한 뒤 낚시와 식사 등을 즐기는 여행 자체에 초점을 맞췄다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr