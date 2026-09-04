사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

개그맨 허경환의 달라진 모습에 심진화가 결혼을 준비하는 것 아니냐는 의혹을 제기했다.3일 유튜브 채널 '허경환'에는 '김원효 이상훈한테 은혜 갚을라고 하고 있는데~ 은혜를 이자뿌쓰요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 허경환은 김원효와 이상훈에게 제대로 식사를 대접하기 위해 고급 레스토랑을 찾았다. 앞서 두 사람을 중국 음식점으로 초대했지만 심하게 체한 탓에 자신만 먼저 자리를 떠났던 것.다시 만난 허경환은 "그날 정말 심하게 체했다. 1kg이 빠졌다"며 아픈 사람에게 뭐라고 하지 말라고 호소했다. 이상훈은 "그날 저녁에 바로 클럽에 갔다는 소문이 있던데"라고 장난을 쳤고, 김원효도 "먹다가 가는 새로운 콘셉트의 프로그램"이라고 거들어 웃음을 자아냈다.허경환은 "아무리 친한 사이라도 사람을 불러놓고 내가 가는 건 정말 예의 없는 행동"이라고 사과했다. 그는 "은혜를 갚으려고 불렀다가 오히려 은혜를 더 입고 간 날이었다"며 이번에는 끝까지 두 사람을 대접하겠다고 약속했다.고급 코스 요리가 시작되자 김원효는 아내 심진화에게 영상통화를 걸었다. 그는 "경환이가 맛있는 것을 사준다고 우리를 데리고 왔다"며 자랑했다. 부부가 종종 찾았던 식당이라는 말도 덧붙였다.화면 속 허경환을 본 심진화는 "허경환이 요즘 이미지 관리를 한다. 결혼하려고 그러나 보다"라고 의심했다. 김원효가 웃음을 터뜨리자 심진화는 "몇 명을 더 소개해줘야 결혼을 할 거냐"고 폭로했다. 영상에는 '도대체 몇 번이나 소개팅을 받은 거냐'는 자막까지 더해졌다.심진화는 자신도 식사 자리에 초대해달라고 요청했고, 허경환은 흔쾌히 약속했다. 그러나 심진화가 "이때까지 내가 소개했던 여자들과 같이 나가면..."이라고 말을 이어가자 허경환은 "누나, 끊을게요"라며 황급히 통화를 끝내 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr