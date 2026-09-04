이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘혜정이, 오늘 뭐 해?’

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모델 겸 방송인 이혜정이 반려묘 파양 의혹을 둘러싼 오해를 직접 풀었다.4일 ‘혜정이, 오늘 뭐 해?’ 채널에는 ‘주량 시속 5병 이혜정! 남편 몰래 평창동 술 창고 다 텁니다 (feat.나무위키 왜 이래?)’라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이혜정은 자신의 온라인 정보를 살펴보던 중 과거 반려묘 럭키와 관찰 예능에 출연했던 이야기를 꺼냈다.그는 “제가 10년 전쯤에 신혼집에서 럭키랑 관찰 예능을 하나 찍었다. 럭키가 세 살쯤 됐을 때였고, 나도 관찰 예능은 처음이었다”라고 말했다.이어 이혜정은 “럭키 목에 카메라를 채워야 된다는 것도 럭키가 너무 불편해했던 것 같다. 또 숨어있는데 계속 나와야 하고 그게 어떻게 보면 괴롭히는 것처럼 보여서 욕을 되게 많이 먹었다. 지금까지도 댓글에 욕이 달리는 것 같더라”고 털어놨다.실제 영상에는 “저 부부 아들 낳자마자 고양이 파양 엔딩. 할말하않”, “패션 반려인 너무 싫다” 등 악성 댓글이 공개됐다.이혜정은 럭키의 SNS 계정을 잃어버린 뒤 오해가 커졌다고 설명했다. 그는 “오해의 소지가 있었던 것 같다. 내가 원래 인스타에 럭키 계정이 있었다. 그런데 휴대폰을 바꾸면 계정에 들어가기가 어렵더라”며 “나는 그냥 똑같이 럭키랑 일상을 지내는데 어느 순간 악플이 달리더라”고 털어놨다.이어 과거 방송 출연에 대해서는 “어쨌든 방송이고 내가 나가겠다고 했고 럭키 마음을 모르는 상태에서 내가 그랬다는 건 미안한 거다. 내가 잘못한 것”이라며 “그때 솔루션을 못 받았던 것도 잘못한 거고 지금은 그렇게 하지 않고 있다. 너무 걱정하지 마라. 잘 있다”고 강조했다.한편 이혜정은 2016년 배우 이희준과 결혼해 2019년 아들을 얻었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr