영화 '인턴' 행사가 진행됐다./텐아시아 DB

영화 '인턴' 행사가 진행됐다./텐아시아 DB

최민식이 '인턴' 행사에 참석했다./텐아시아 DB

한소희가 '인턴' 행사에 참석했다./텐아시아 DB

김준한이 '인턴' 행사에 참석했다./텐아시아 DB

류혜영이 '인턴' 행사에 참석했다./텐아시아 DB

최민식과 한소희가 영화 '인턴'(감독 김도영)을 통해 세대를 초월하는 케미를 선보인다. 세대와 직급을 초월한 감동이 올추석 관객을 사로잡을 것으로 전망된다.4일 오후 서울 용산구 한강대로 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '인턴' 언론시사회가 열렸다. 김도영 감독과 배우 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영이 침석했다.최민식은 은퇴 후 인생 2회차 출근에 나선 경력 37년 차 실버 인턴 기호 역을, 한소희는 론칭 3년 만에 우투투를 패션계의 다크호스로 키워낸 워커홀릭 CEO 선우 역을 맡았다. 김준한은 우투투의 실리주의 부대표 영환을 연기했다. 류혜영은 AI 과몰입 경영지원 팀장 민아로 분했다.'인턴'은 패션계의 다크호스로 급부상한 회사에 경력 37년 차 실버 인턴이 입사하면서 시작되는 오피스 라이프를 그린 이야기다. '82년생 김지영' '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.김도영 감독은 “원작에서 좋은 것들은 취하고 바꾸고 싶은 것들은 바꿨다”라며 “‘선우’가 성장하는 서사라고 생각한다. 성공한 CEO임에도 불구하고 부부관계, 주변 사람들 관계에서 자책하거나 자신이 부족한 거 같다고 항상 느끼고 불안감이 있는데 그런 걸 극복해가는 서사로 만들고 싶었다. 원작보다는 훨씬 더 땅에 붙인 인물들이면 좋겠다는 생각을 했다”라고 밝혔다.최민식은 “원작에 대한 많은 부담을 안고 시작했지만, 부담으로 끝나면 오히려 찝찝함이 오래갈 것 같더라”라며 “유튜브로 음악 듣는 습관이 있다. 돌아가신 김민기 선배님의 ‘봉우리’라는 노래가 있다. 한영애 선배님이 다시 불렀는데 너무 감동을 받았다. 한영애 선배님이 김민기 선배님보다 더 잘 불러야겠다는 생각을 안 했을 거다. 우리도 훌륭한 원작을 잠시 접어두고 우리만의 방식으로 표현하자는 마음으로 의기투합했다”라고 말했다.그러면서 “앤 해서웨이 참 좋은 배우이지만, 한소희는 한소희만의 장점이 있다”라며 “나도 이번에 같이 작업하고, 넓은 스크린으로 완성본을 봤다. 한소희라는 연기자를 보니깐 또 다른 줄스다. 너무 좋지 않나. 뿌듯하다”라고 덧붙였다.한소희는 "원작에 대한 부담도 있었다. 처음 시작할 때부터 큰 부담감을 안고 시작한 것은 맞다. 그런데 그러한 걱정은 촬영할 때부터 없어졌다. 리메이크된 작품이지만 분명히 우리의 정서로 풀어낼 수 있는 포인트가 있을 것 같았다. 회사를 꾸련가는 청춘과 시니어 인턴의 조합과 화합에 대해 더 신경썼다. 원작과 우리 작품을 비교하진 않았다"고 솔직한 심경을 털어놨다.한소희 역시 "원작에서 봤던 (로버트 드 니로의) 연기는 민식 선배님에게서 보이지 않았다"며 "민식 선배님만의 사랑스러운 스타일이 있었기 때문에 원작 배우와 민식 선배님을 감히 비교할 건 아니다"라고 강조했다. 또한 "민식 선배님의 가장 큰 울림이 있었던 부분은 마지막 부분인데 그 신만큼은 감히 말씀드리자면 원작에서는 볼 수 없었던 그림이 아닐까 했다"고 자신했다.김준한은 “완성본을 보고 감동 받아서 오열했다. 큰 감동을 받았다”라며 “어른이 후배에게 건넬 수 있는 따뜻한 그 말 한마디에 어른 같은 존재가 좀 그리웠나보다라고 생각했다. 따뜻함과 감동을 크게 느낄 수 있어서 좋았다”라고 만족해했다.류혜영은 “영화를 여러 번 보거나 대사 하나하나 기억하는 스타일은 아니다. ‘인턴’이 처음 리메이크된다고 들었을 때 원작 따뜻하고 좋았다는 좋은 인상이 남아있었다”라며 “그 좋은 인상 하나만을 갖고 이 작품에 긍정적으로 뛰어들었다. 원작을 다시 찾아보지도 않았고, 기억하고 있는 원작의 인상들을 우리만의 방식대로 관객들에게 전달하고 싶다는 마음으로 임했다”라고 말했다.'인턴'은 오는 16일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr