배우 이민재(26)가 차기작 4편을 연이어 확정하며 활동 폭을 넓힌다./사진제공=이끌엔터테인먼트

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배우 이민재(26)가 차기작 4편을 연이어 확정하며 활동 폭을 넓힌다.이민재는 오는 12일 첫 방송 되는 KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에 출연한다. 뜨거움이 식은 자리를 의리와 믿음으로 버티는 10년 차 커플의 갈등을 그린 작품이다.극 중 이민재는 이미도(안은진 분)의 동생 이완도 역을 맡는다. 이완도는 과거 프리다이빙 선수였으나 연인을 잃은 죄책감을 안은 채 노래방을 운영하며 살아가는 인물이다. 특히 이 작품은 서강준이 지난해 연말 'MBC 연기대상'을 받은 뒤 새롭게 선보이는 차기작으로도 관심을 키웠다.넷플릭스 '지금 우리 학교는' 시즌2에도 새롭게 합류한다. 이민재가 연기하는 용마루는 남온조(박지후 분)의 대학 선배다. 시즌2는 서울로 확장된 좀비 바이러스를 배경으로 생존자들의 이야기를 이어간다.또 다른 차기작 '담을 넘지 마시오'에서는 열아홉 청춘의 하이틴 로맨스에 도전한다. 진월남고 학생 공수호 역을 맡아 이치원(문상민 분)과 라이벌 구도를 형성한다. 여기에 모종의 이유로 소란(신시아 분)에게 접근하면서 세 사람의 관계에 변화를 만든다.'하얀 스캔들'에서는 성공하지 못한 아이돌 그룹의 리더 홍강호로 변신한다. 밝은 미소 뒤 남모를 슬픔을 간직한 인물로, 단유진(류혜영 분)과 얽힌 이야기를 풀어나간다. 해당 작품은 김소현과 송강이 주연을 맡았다.이민재는 '너 말고 다른 연애', '지금 우리 학교는2', '담을 넘지 마시오', '하얀 스캔들'까지 총 4편의 차기작을 확보했다. 로맨스부터 아포칼립스, 하이틴물까지 서로 다른 장르를 오가며 활동을 이어가게 됐다. 이민재는 앞서 '약한영웅 Class 2', '일타 스캔들', 영화 '보이 인 더 풀' 등에 출연하며 경력을 쌓았다.독립영화 '보이 인 더 풀'은 지난해 전주국제영화제를 비롯해 가오슝 영화제, 헝가리 한국영화제에 이어 오키나와 범태평양국제영화제 경쟁 부문에 초청됐다. 이민재는 작품에서 혼란과 상실을 겪는 인물을 연기했다. '약한영웅 Class 2'에서는 액션과 코믹 연기를 함께 소화했다. 이어 '금쪽같은 내 스타'에서는 사투리 연기와 한 여자를 향한 순애보를 지닌 20대 청춘을 표현하며 이전 작품과 다른 모습을 보여줬다.차기작 4편을 통해 서강준, 문상민, 송강 등과 같은 작품에 이름을 올리게 된 이민재가 대중적 인지도를 끌어올릴 수 있을지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr