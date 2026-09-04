최민식, 앤 해서웨이 보고 감탄했는데…“한소희만의 장점 있어”(‘인턴’)

최민식이 후배 배우 한소희를 칭찬했다.4일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 휴먼 영화 '인턴'(김도영 감독) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 김도영 감독을 필두로 은퇴 후 실버 인턴 기호 역의 최민식, 우투투 CEO 선우 역의 한소희, 부대표 영환 역의 김준한, 경영지원 팀장 민아 역의 류혜영이 참석했다.최민식은 "앤 해서웨이는 참 좋은 배우다. '오디세이'를 보고도 감탄했다. 하지만 한소희는 한소희만의 장점이 있다"며 "함께 작업하고 완성본을 스크린으로 보니 한소희라는 배우가 정말 또 다른 줄스, 또 다른 선우를 만들어냈더라. 그래서 정말 뿌듯했다"고 애정을 보였다.'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 회사에 경력 37년 차 실버 인턴이 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다. 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영, 김금순, 박예니, 김요한, 임성균, 윤상정, 한지은 등이 출연했다. 작품은 오는 16일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr