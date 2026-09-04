“혼자서만 인생 살아가기에 벅차”…한소희, 어른의 도움이 필요한 CEO(‘인턴’)

한소희가 ‘인턴’의 매력을 알렸다.4일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 휴먼 영화 '인턴'(김도영 감독) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 김도영 감독을 필두로 은퇴 후 실버 인턴 기호 역의 최민식, 우투투 CEO 선우 역의 한소희, 부대표 영환 역의 김준한, 경영지원 팀장 민아 역의 류혜영이 참석했다.한소희는 “좋은 어른이 무엇인지는 모르겠지만 어른의 도움도, 선배의 도움도 필요하다. 인생은 혼자서만 살아가고 굴러가기에는 벅차다. 이번 영화를 통해 그런 부분을 많이 느끼면 좋겠다”고 당부했다.'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 회사에 경력 37년 차 실버 인턴이 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다. 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영, 김금순, 박예니, 김요한, 임성균, 윤상정, 한지은 등이 출연했다. 작품은 오는 16일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr