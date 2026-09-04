사진제공=비웨이브 엔터테인먼트

그룹 원어스(ONEUS)가 소속사 이적 후 첫 완전체로 돌아온다.4일 소속사 비웨이브 엔터테인먼트 측은 원어스가 오는 23일 열두 번째 미니앨범 'FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)'을 발매한다고 밝혔다.이번 앨범은 군 복무를 마친 멤버 서호가 합류한 뒤 처음 선보이는 완전체 앨범이다. 원어스는 최근 일본 싱글 'Under'를 발매했으며 해당 앨범은 오리콘 데일리 싱글 차트 상위권에 이름을 올렸다.컴백 이후에는 월드투어에 나선다. 원어스는 오는 10월 24일과 25일 서울 공연을 시작으로 중남미와 유럽, 북미, 아시아 등을 돌며 '2026 ONEUS WORLD TOUR 'FULL MOON'을 개최한다.비웨이브 엔터테인먼트로 이적한 뒤 처음으로 나서는 완전체 활동이라는 점에서도 관심이 모인다. 새 앨범 발매에 이어 월드투어까지 예정된 만큼 원어스는 국내외에서 활동을 이어갈 예정이다.원어스의 미니 12집 'FIRST LIGHT : 井'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr