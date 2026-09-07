지석진, 미미가 빠진 '식스센스3'가 8개월 만에 돌아온다./사진=텐아시아DB

'식스센스3'가 8개월 만에 돌아온다./사진제공=tvN

‘식스센스: B사이드’ 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 더 치밀해진 가짜 찾기에 돌입한다.오는 13일 오후 7시 50분 첫 방송되는 tvN 예능 ‘식스센스: B사이드’(이하 '식스센스3')는 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 찾는 예측 불허 육감 현혹 버라이어티 ‘식스센스’의 새로운 시즌이다. 이번에는 프레임 너머의 숨겨진 이면을 밝혀내며 진짜와 가짜를 가려내야 한다.이번 시즌은 지난 1월 종영한 '식스센스: 시티투어2'에서 하차했던 송은이가 다시 돌아오고 새롭게 합류했던 지석진이 빠졌다. 시즌1부터 함께했던 미미가 하차하고 비비가 새로운 막내로 합류했다.원조 식센이 유재석, 송은이, 고경표와 새로운 식센이 비비가 함께하는 가운데 1회 예고 영상이 공개돼 눈길을 끈다. 건물 외벽에서 무언가를 발견한 멤버들이 ‘B사이드’, ‘이면’을 언급하는 장면으로 시작돼 다른 시즌에서 볼 수 없었던 색다른 재미를 기대케 한다.첫 번째 주제는 ‘믿지 마! SHOW!’로 보는 이들의 육감을 자극하고 온몸에 소름을 돋게 할 쇼의 향연을 예고한다. 맛있는 음식에 현혹된 유재석, 송은이, 고경표, 비비의 먹방쇼도 이어져 여전히 뭉툭해 보이는 멤버들이 철저하게 꾸며진 가짜를 찾아낼 수 있을지 주목된다.30년 지기 유재석과 송은이의 찐친 바이브와 친근한 매력의 고경표, 솔직하고 귀여운 막내 비비의 유쾌한 케미스트리도 엿보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr