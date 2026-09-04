박위가 미국 공항에 도착한 후 컨디션 난조를 호소하고 있다. / 사진=박위 유튜브 채널 캡처

유튜버 박위가 KTX CCTV 영상 공개로 논란을 빚은 가운데, 그가 3년 전에 업로드한 영상도 파묘되고 있디.박위의 유튜브 채널 '위라클'에는 2023년 9월 30일 '미국 도착하자마자 터져버린 휠체어 바퀴.. 공항에선 자기 탓 아니라네요'라는 제목의 영상이 올라왔다.한 누리꾼은 해당 영상을 언급하며 "도저히 이해가 되지 않는 박위 영상 제목"이라고 의문을 제기했다.영상에는 박위가 미국을 향하기 위해 지인 2명과 비행기에 탑승했다. 다른 일행들은 이코노미석을 이용했지만, 박위는 비즈니스석을 이용했다.박위는 승무원들의 도움을 받으며 기내용 휠체어로 갈아타거나 기내 화장실을 이용했다. 이후 미국에 도착한 후 박위는 자신의 휠체어로 갈아탔다.얼마 후 박위는 오른쪽 타이어 바퀴가 찢어져 바람이 빠진 것을 확인했다. 바퀴가 잘 굴러가지 않자 박위는 "어떡하냐 진짜"라며 걱정스러운 표정을 지었다. 이어 누군가와 통화하며 "휠체어 타고 이렇게 오랫동안 펑크 난 상태로 다녀본 적이 없어서... 아 미치겠네. 어떻게 이런 일이 있냐"라고 말했다.박위는 버스를 타고 1시간 거리에 있는 한국인 사장 운영 타이어숍을 방문해 문제를 해결했다.해당 영상은 공개 당시 당황스러운 상황에도 위기를 헤쳐 나가는 데에 초점이 맞춰졌다. 하지만 논란 후 누리꾼들은 제목과 달리 영상에서는 공항 직원과 바퀴 문제에 관해 이야기를 나눈 장면이 없다는 점을 짚었다. 이들은 "바퀴 바람 빠진 거에 대해 공항 직원들이랑 얘기 나눈 것도 없는데, 왜 이런 제목을 단 것인가요", "그냥 탓이 몸에 배어있는 사람", "비행기 탑승 전부터 문제가 생겼을 수도 있었을 텐데" 등의 반응을 보이고 있다.한편 박위는 지난달 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 크게 감소했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr