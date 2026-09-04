TEN 'OUTWEST' Image / ILLIMNT

TEN 'OUTWEST' Image / ILLIMNT

가수 텐(TEN)이 새 싱글 'OUTWEST'(아웃웨스트)를 발매한다.총 2곡이 수록된 이번 싱글은 4일 오후 1시 각종 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼을 통해 공개됐다.지난 7월 레이블 '일리먼트(ILLIMNT)'를 공동 설립한 이후 처음으로 선보이는 신보라는 점에서 더욱 주목받는다. 텐은 신보 'OUTWEST'의 기획부터 전반적인 제작 과정에 참여했다.타이틀곡 'OUTWEST'는 힙합과 테크 하우스, R&B를 넘나드는 장르적 융합을 바탕으로 퍼포먼스에 초점을 맞춘 트랙이다. 텐이 직접 작사·작곡에 참여해 낯선 곳과 새로운 경험을 향해 끊임없이 나아가고자 하는 열망을 곡 전반에 담아냈다.이번 싱글에는 수록곡 'IRL'도 함께 담겼다. 텐은 이 곡에서도 작사·작곡 크레딧에 이름을 올렸다. 강렬한 타이틀곡과 대비되는 밝고 따뜻한 무드의 곡으로, 지난 10년 동안 곁에서 힘이 되어준 소중한 사람들을 향한 고마움을 표현했다.이번 컴백은 텐의 데뷔 첫 미국 단독 쇼케이스 투어와 맞물려 글로벌 시너지를 더할 예정이다. 오는 10월 17일 시애틀을 시작으로 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 피닉스, 댈러스, 시카고, 애틀랜타, 보스턴, 뉴욕 등 미국 내 14개 도시를 순회하며 현지 팬들과 만난다.텐은 음원 공개 이후 국내 음악방송 출연과 다채로운 콘텐츠 프로모션을 통해 본격적인 'OUTWEST' 활동에 나선다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr