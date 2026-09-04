배우 변요한이 추성훈 유튜브 채널에 출연해 결혼 생활에 대해 언급했다. / 사진=변요한 SNS

배우 변요한이 집안일을 도맡아 하고 있다고 밝혔다. / 사진='추성훈' 유튜브 영상 캡처

배우 변요한이 집안일을 거의 도맡아 하고 있다고 밝혔다.지난 3일 유튜브 채널 '추성훈 ChooSungHoon'에는 '야노시호, 티파니 시청주의 요망 (ft.똑 닮은 변요한, 추성훈)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 변요한이 게스트로 출연했다.추성훈과 변요한이 결혼 생활에 대해 이야기를 나누던 중 제작진은 최근 변요한이 자신의 SNS에 올린 사진을 언급했다. 해당 사진은 티파니 영이 하트 댓글을 남겨 화제가 된 바 있다. 변요한은 사진에 대해 "촬영을 끝내고 힘든 상태로 분리수거를 하고, 강아지 산책을 시키고 제 할 일을 하다가 (티파니 영이) 찍어준 걸 올린 거다"고 말했다.이에 제작진은 두 사람의 집안일 분담에 대해서도 물었다. 변요한은 "제가 거의 다 하는 것 같다"고 답해 웃음을 안겼다. 집안일을 도맡는 이유에 대해서는 "저는 일부러 제가 하려고 한다"며 "제가 혼자 오래 살았기 때문에 버릇이 남은 거일 수도 있다"고 설명했다.한편 변요한은 지난 2월 그룹 소녀시대 멤버 티파니 영과 혼인신고를 마쳤다. 변요한은 오는 23일 개봉하는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'로 관객들과 만난다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr