배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다./ 사진=텐아시아 DB

배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다. / 사진=SBS ‘비서진’

배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다.4일 방송되는 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 차태현이 출연해 아내와의 연애 및 결혼 생활에 관한 이야기를 나눈다.차태현은 고등학생 시절 만난 첫사랑과 오랜 연애 끝에 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 연예계 대표 애처가로 알려지면서 '국민 사랑꾼', '국민 남편'이라는 수식어도 얻었다.그러나 이날 차태현은 정작 자신은 '사랑꾼'이라는 이미지가 싫다고 털어놓는다. 자신을 위해 했던 행동들이 아내를 위한 것으로 알려지면서 사랑꾼 이미지가 만들어졌다는 설명이다. 차태현은 이를 본 아내 역시 "너 어떡하냐?"라고 반응했다고 전한다.차태현의 해명과 달리 과거 연애 일화도 공개된다. 당시 여자친구였던 아내가 한마디를 남기고 떠나자 차태현이 예정된 촬영까지 취소한 뒤 제주도로 향했다는 것. 해당 일화가 나오자 사랑꾼 이미지를 부인하던 차태현 역시 말을 잇지 못한다.아내를 계기로 술을 끊게 된 사연과 유모차를 끌고 산책하다 애처가로 알려지게 된 과정 등도 공개될 예정이다.차태현이 출연하는 '비서진'은 4일 오후 11시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr