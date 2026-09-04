배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다./ 사진=텐아시아 DB
배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다./ 사진=텐아시아 DB
배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다.

4일 방송되는 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 차태현이 출연해 아내와의 연애 및 결혼 생활에 관한 이야기를 나눈다.

차태현은 고등학생 시절 만난 첫사랑과 오랜 연애 끝에 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 연예계 대표 애처가로 알려지면서 '국민 사랑꾼', '국민 남편'이라는 수식어도 얻었다.
배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다. / 사진=SBS ‘비서진’
배우 차태현이 자신에게 따라붙은 '국민 사랑꾼' 이미지에 대한 생각을 밝힌다. / 사진=SBS ‘비서진’
그러나 이날 차태현은 정작 자신은 '사랑꾼'이라는 이미지가 싫다고 털어놓는다. 자신을 위해 했던 행동들이 아내를 위한 것으로 알려지면서 사랑꾼 이미지가 만들어졌다는 설명이다. 차태현은 이를 본 아내 역시 "너 어떡하냐?"라고 반응했다고 전한다.

차태현의 해명과 달리 과거 연애 일화도 공개된다. 당시 여자친구였던 아내가 한마디를 남기고 떠나자 차태현이 예정된 촬영까지 취소한 뒤 제주도로 향했다는 것. 해당 일화가 나오자 사랑꾼 이미지를 부인하던 차태현 역시 말을 잇지 못한다.

아내를 계기로 술을 끊게 된 사연과 유모차를 끌고 산책하다 애처가로 알려지게 된 과정 등도 공개될 예정이다.

차태현이 출연하는 '비서진'은 4일 오후 11시 10분 방송된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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