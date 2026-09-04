그룹 블랙핑크 리사 / 사진제공=소니뮤직엔터테인먼트코리아

그룹 블랙핑크의 리사(LISA)가 새 EP 발매에 앞서 선공개곡 'SaWaDiKa'(사와디카)를 공개했다.리사는 4일 오전 9시 전 세계 음원 플랫폼을 통해 새 싱글 'SaWaDiKa'를 발매했다. 오는 10월 23일 공개되는 새 미니 앨범 'PRESS PLAY'(프레스 플레이)의 첫 선공개곡이다.'SaWaDiKa'는 태국어로 '안녕하세요'라는 뜻의 인사말에서 제목을 따왔다. 힙합 사운드를 기반으로 리사의 랩을 중심에 둔 곡이다.함께 공개된 뮤직비디오는 리사의 고향인 태국 방콕에서 촬영됐다. 방재엽 감독이 연출을 맡았으며 방콕의 여러 장소를 배경으로 리사의 퍼포먼스를 담았다.리사는 신보 발매 전 다큐멘터리 영화 'Always Lalisa'(올웨이즈 라리사)도 선보인다. 수 킴 감독이 연출한 작품으로 이달 열리는 제51회 토론토국제영화제에서 먼저 공개된 뒤 오는 10월 12일 전 세계 극장에서 개봉한다.오는 11월에는 미국 라스베이거스 시저스 팰리스의 더 콜로세움에서 단독 레지던시 공연 'VIVA LA LISA'(비바 라 리사)를 연다. 공연은 11월 13~14일과 27~28일 총 네 차례 진행된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr