류수정 / 사진=올마이애닉도츠

류수정 / 사진=올마이애닉도츠

류수정 / 사진=올마이애닉도츠

그룹 러블리즈 류수정이 서로 다른 분위기의 세 가지 콘셉트로 새 앨범의 색깔을 예고했다.류수정은 지난 3일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 "ALL THE COLORS I AM"(올 더 컬러스 아이 엠)의 콘셉트 포토 3종을 공개했다.첫 번째 콘셉트 "Diamonds so bright"(다이아몬드 쏘 브라이트)에서 류수정은 차 위에 누운 채 몽환적인 눈빛으로 카메라를 바라봤다. 청순한 스타일링과 신비로운 분위기가 어우러져 한 편의 영화 속 장면을 연상하게 했다."Feeling alright"(필링 올라이트)에서는 붉은 조명과 금발 헤어로 변화를 줬다. 류수정은 깊이 있는 표정과 도회적인 분위기를 앞세워 앞선 이미지와 대비되는 성숙한 매력을 나타냈다.마지막 콘셉트 "Diamonds so kitsch"(다이아몬드 쏘 키치)에서는 과감한 숏컷 스타일을 선보였다. 독특한 의상과 시크한 표정으로 개성 강한 이미지를 완성하며 한층 넓어진 콘셉트 소화력을 보여줬다."ALL THE COLORS I AM"은 특정한 틀에 머무르지 않는 류수정의 다채로운 내면을 담은 앨범이다. 상처를 받아들이며 단단해지고 자신만의 빛을 발견해 가는 과정을 음악으로 풀어낸다.류수정은 러블리즈의 리드보컬로 데뷔한 뒤 솔로 가수로 활동하며 독특한 음색과 작사·작곡 역량을 보여왔다. 이번 앨범은 최근 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속계약을 맺은 이후 처음 발표하는 신보다.류수정의 네 번째 미니앨범 "ALL THE COLORS I AM"은 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 예약 판매는 4일 오후 3시 각종 온라인 음반 사이트에서 시작한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr