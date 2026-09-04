박서진이 70대 노인으로 특수 분장을 한다./사진제공=KBS

박서진이 70대 노인으로 특수 분장을 한다./사진제공=KBS

박서진이 70대 노인으로 변신한다.오는 5일 오후 9시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 아버지의 나이로 직접 하루를 살아보는 박서진의 체험기가 공개된다.이날 박서진은 나이가 들수록 외출이 힘들고 하루가 무료해졌다는 72세 아버지의 이야기를 듣게 된다. 아버지는 “걷는 것도 힘들고, 계단을 오르기도 쉽지 않다”며 나이가 들수록 외출이 부담스러워진다는 고충을 털어놓는다. 박서진이 “운동을 좀 해라”, “심심하면 밖에 나가면 되지 않냐”며 잔소리를 이어가자 아버지는 “너도 내 나이 돼 봐라. 그때 되면 다 안다”고 응수한다. 이에 박서진은 말 그대로 아버지의 나이가 되어 직접 70대의 하루를 살아보기로 결심한다.32세 박서진은 아버지의 사진을 참고한 특수 분장은 물론, 노화로 인한 신체적 불편함을 간접 체험할 수 있는 장비까지 착용하며 무려 40년을 뛰어넘어 ‘70대 박서진’으로 변신한다. 처음 자신의 모습을 마주한 박서진은 “늙어도 괜찮네”라며 만족감을 보이지만, 밖을 나서는 순간부터 예상치 못한 난관이 시작된다. 평소 아무렇지 않았던 걷기부터 계단, 대중교통 이용까지 생각처럼 쉽지 않은 상황이 이어진다.박서진의 부모님은 아들의 생일을 축하하기 위해 예고 없이 집을 깜짝 방문한다. 부모님은 생각지도 못한 ‘70대 아들’의 모습을 마주하고 충격에 빠진다. 나이 든 아들의 얼굴을 바라보던 아버지는 돌연 “늙은 모습을 미리 보여줘서 고맙다”는 뜻밖의 말을 건넨다. 어머니 역시 아들의 얼굴을 바라보다 끝내 눈물을 보였다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr