배우 고경표가 시구에 나선다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 2년 만에 광주-기아 챔피언스 필드 마운드에 오른다.고경표는 오는 6일 오후 광주-기아 챔피언스 필드에서 열리는 KIA 타이거즈와 KT 위즈의 주말 시리즈 마지막 경기에서 시구자로 나선다. 2024년 시구 이후 약 2년 만이다.고경표는 최근 드라마와 예능을 오가며 활동을 이어가고 있다. 올해 초 방송된 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서는 한민증권 신임 사장 신정우 역을 맡았다. 성공을 좇는 냉철한 모습부터 옛 연인을 향한 감정까지 그려내며 극을 이끌었다.예능에서도 활약 중이다. 최근 그는 MBC '놀러코스터'를 비롯해 tvN '식스센스: B사이드', 티빙 오리지널 '대탈출' 새 시즌 등에 출연했다.오는 11월 방송 예정인 tvN '보검 매직컬2'에도 새 멤버로 합류한다. 고경표는 기존 멤버들과 함께 프로그램을 이끌며 웃음을 더할 예정이다.고경표가 시구자로 나서는 KIA 타이거즈와 KT 위즈의 경기는 오는 6일 오후 5시에 열린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr