사진 = 남유정 인스타그램

사진 = 남유정 인스타그램

사진 = 남유정 인스타그램

사진 = 남유정 인스타그램

남유정이 화사한 핑크 스타일링으로 우아한 비주얼을 선보였다.남유정은 최근 자신의 인스타그램에 "✨🫶🏻✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 남유정은 은은한 조명 아래 핑크 새틴 드레스를 입고 긴 생머리를 한쪽으로 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있다. 또렷한 아이 메이크업과 은은한 핑크 치크, 광택감 있는 립 메이크업이 어우러지며 단정하면서도 화사한 분위기를 완성했고, 촬영을 준비하는 순간이 함께 담겨 현장감도 더했다.이어진 사진에서 남유정은 침대 옆에 앉아 옆모습을 드러낸 채 차분한 표정을 짓고 있다. 초록빛 갓이 달린 테이블 램프와 화이트 침대, 벽면 타일이 함께 어우러지며 따뜻한 조명 속 부드러운 분위기를 자아냈고, 핑크 드레스의 은은한 광택이 한층 돋보였다.또 다른 사진에서 남유정은 침대 가장자리에 두 손을 모은 채 살짝 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있다. 뒤편에는 화이트 냉장고와 프린터, 테이블 램프가 배치돼 있으며, 따뜻한 빛이 얼굴과 드레스에 자연스럽게 스며들어 편안한 분위기를 더했다.마지막 사진에서 남유정은 같은 공간에서 환하게 웃으며 고개를 살짝 숙인 모습을 보여준다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 밝은 미소가 어우러지며 촬영 현장의 편안하고 사랑스러운 매력을 전했다.이를 본 팬들은 "이뻐라", "요즘 언니의 소식 많이 볼 수 있어서 너무 행복해", "너무 예뻐", "오 예쁘다", "너무이뽀울언니", "늘 응원하구 사랑해" 등의 댓글을 달았다.앞서 남유정은 지난 22일 강원도 속초 한화리조트 설악 쏘라노에서 진행된 '워터밤 속초 2026(WATERBOMB SOKCHO 2026)'에 출연했다. 일각에서는 브브걸의 히트곡 '롤린'을 부를 거라고 예상했으나 '니가 참 좋아'를 비롯해 'Just a Feeling', '여름 안에서', '바다의 왕자'까지 다채로운 세트리스트를 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr