사진 = 홍자 인스타그램

가수 홍자가 환한 미소가 돋보이는 근황 사진을 공개하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.홍자는 최근 자신의 "반가쯤니다 홍자입니다🤎"라는 짧은 인사와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 카메라를 정면으로 바라보며 은은한 미소를 짓고 있는 홍자의 모습이 담겼다. 차분한 베이지 톤 배경 앞에서 블랙 니트를 착용한 심플한 스타일링이 깔끔한 분위기를 완성했고 자연스럽게 흐르는 짧은 블랙 헤어와 맑은 피부 표현, 핑크빛 립 메이크업이 어우러지며 한층 부드럽고 세련된 인상을 더했다. 얼굴을 가까이 담은 구도 속에서도 또렷한 이목구비와 환한 미소가 시선을 끌며 편안하면서도 단정한 매력을 전했다.사진을 본 팬들은 "대장님 왜 이리 이쁜거요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "예쁘당", "헐 넘예", "언니 이것두 넘 예뽀잖앙" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1985년생으로 41세인 홍자는 다양한 방면에서 가요계 활동을 하고 있으며 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr