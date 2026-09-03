사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

배우 최명길이 조카 권율의 결혼식을 찾은 따뜻한 가족의 순간을 공개하며 품격 있는 하객 패션과 우아한 분위기로 시선을 사로잡았다.최명길은 "❤️❤️❤️❤️❤️사랑하는조카 🧡너무나도 자랑스럽고 아름다운 최고의신부 승아의 결혼을 축하하며... 모든가족과함께 행복한시간.축복과감사의.."라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 최명길은 푸른 바다가 한눈에 펼쳐지는 야외 테라스에서 블랙 프린지 장식의 롱드레스를 입은 채 선글라스를 착용하고 와인잔을 들고 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 바다를 배경으로 난간 앞에 자연스럽게 기대선 모습과 측면을 바라보는 실루엣은 석양빛과 어우러지며 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 최명길은 야외 결혼식장으로 보이는 공간에서 김한길과 함께 나란히 포즈를 취했다. 김한길은 블랙 슈트와 넥타이를 착용한 채 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있으며 최명길은 같은 블랙 드레스와 선글라스 차림으로 곁에 서서 미소를 짓고 있다. 주변에는 하객들과 촬영 장비, 테이블과 의자가 함께 보이며 결혼식 현장의 생생한 분위기를 전했다.사진을 본 팬들은 "우아함 그 자체세요", "늘 응원합니다", "축하드려요", "우아한 여신", "넘 멋지세요", "시상식 가신것같아요" 등의 댓글을 남기며 축하와 응원을 전했다.한편 최명길은 1962년생으로 64세이며 지난 1995년 소설가 겸 정치인 김한길과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 최명길 조카인 권율은 지난해 5월 24일 비연예인과 결혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr