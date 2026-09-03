사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

사진 = 제시카 인스타그램

제시카가 감각적인 스타일링과 여유로운 일상을 공개했다.제시카는 최근 자신의 인스타그램에 "Late summer things🧁📚🍪🍋🍃"라는멘트와 사진을 공개했다.공개된 사진 속 제시카는 레이스 헤어 스카프와 화이트 니트 카디건을 매치한 차림으로 야외 테라스에 앉아 핑크색 메뉴판을 바라보고 있다. 화이트 테이블 위에는 유리컵과 작은 꽃병이 놓여 있고, 붉은 차양과 가로수가 늘어선 거리 풍경이 어우러져 한적한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 제시카는 디저트 진열장이 가득한 카페 안에서 화이트 니트와 데님 쇼츠 차림으로 디저트 상자와 음료를 들고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 유리 진열장 안에는 다양한 케이크가 가지런히 놓여 있고, 밝은 민트톤 인테리어가 화사한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 제시카는 레이스 장식이 더해진 크림 컬러 블라우스를 입고 셀카를 남겼다. 레이스 헤어 스카프와 진주 목걸이가 어우러졌고 턱 아래에 손을 받친 포즈와 은은한 미소가 단정하면서도 사랑스러운 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 제시카는 브라운스톤 계단에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 시선을 옆으로 향하고 있다. 화이트 니트와 데님 쇼츠, 브라운 메리제인 슈즈와 양말을 매치한 스타일링에 계단 위로 흩어진 낙엽과 초록 나무가 함께 담기며 차분한 거리의 분위기를 전했다.1989년생인 제시카는 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다. 오는 9월 19일 열리는 '2026 무한도전 Run in 경주'에 출연한다. 박명수와 함께 '냉면' 무대를 다시 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr