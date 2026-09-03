박세승이 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'에 출연한다. / 사진제공=웨이브

'연애남매'로 얼굴을 알린 박세승이 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'에서 기존 이미지와 다른 모습을 예고했다.3일 웨이브 예능 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 플레이어 박세승, 신혜원, 이재용, 승우아빠, 이지나, 이수민, 정재호, 권성민 PD, 이지훈 PD, 김정훈 PD가 참석했다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 서로 다른 자원을 쥔 참가자들이 생존과 상금을 걸고 오직 거래를 통해 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 극한의 상황 속에서 거래와 협상, 갈등과 선택을 반복하며 새로운 질서를 만들어가는 플레이어들이 치열한 생존 게임을 펼칠 예정이다.박세승은 JTBC 연애 리얼리티 '연애남매'에 출연해 대중에게 이름을 알렸다. 이후 인플루언서로 활동해 온 그는 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'을 통해 서바이벌 예능에 도전한다.이날 박세승은 시즌1의 팬이었다며 출연 제안을 받았을 당시를 떠올렸다. 그는 "시즌1이 내 인생 서바이벌로 꼽을 만큼 감명 깊게 봤다. 섭외가 왔을 때 그 자체로 영광이었다"며 "시즌2는 거래와 협상이 중점이 된다는 점에서 나도 활약할 수 있지 않을까 하는 기대감이 있었다"고 말했다.또 박세승은 "출연진 포스터가 공개되고 '세승 강아지가 여기서 어떻게 살아남아'라는 댓글이 있었는데 그걸 보고 웃었다"라며 "촬영할 땐 강아지가 아니라 들개였다. 되게 다정하고 배려심 깊은 이미지가 와장창 깨질 예정이라 그게 두렵다"고 털어놨다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 오는 4일 오전 11시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr