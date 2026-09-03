최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 설경구와 만나 이야기를 나눴다./ 사진제공=넷플릭스

최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 설경구와 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

배우 설경구가 환갑을 앞두고 은퇴와 배우로서의 남은 시간에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 설경구와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.1967년생인 설경구는 어느덧 환갑을 앞두고 있다. 오랜 시간 배우로 살아온 그는 언젠가 찾아올 마지막 역시 억지로 붙잡기보다 자연스럽게 받아들이고 싶다고 했다. 설경구는 "배우를 하면서도 편하게 내려왔으면 좋겠다고 바라는 사람이다. 지금 다 내려놓은 건 아니지만 그런 과정이 온다면 편안하게 받아들일 수 있을 것 같다"며 "나이를 먹으면서 여유가 생긴 것도 있다. 이 일이 제일 좋지만 때가 되면 자연스러운 것이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "집착하고 오기를 부리는 것보다 내려오는 과정도 좀 멋있었으면 좋겠다. 죽을 때도 겔겔거리기보다 의연하게 죽고 싶다"며 웃었다.최근 술을 줄인 것도 비슷한 맥락이라고 했다. 설경구는 "술을 많이 줄이기도 했는데 자연스럽게 줄어들더라. 그게 좋았다. 죽을 때까지 술은 조금씩 마시고 싶다"며 "이쪽 일도 그렇게 자연스럽게 줄이고 싶다"고 이야기했다.그렇다고 당장 배우 생활을 내려놓고 싶은 것은 아니다. 오히려 설경구는 여전히 촬영 현장을 가장 좋아한다고 강조했다. 그는 "계속하고 싶은 마음은 있다. 현장이 너무 좋다"며 "촬영장이라는 곳이 부담도 많고 스트레스도 많이 받지만 가장 엔도르핀이 도는 곳이기도 하다. 짜증이 나기도 하고 좋기도 하고 희로애락이 다 있다. 그래서 작게라도 계속 현장에 있고 싶은 마음"이라고 밝혔다.환갑을 앞둔 나이에 액션 연기를 소화하는 데 대한 현실적인 걱정도 있었다. '들쥐'에서는 밤에 뛰거나 거친 장소를 오가는 장면이 적지 않았다. 설경구는 "걱정이 꽤 됐다. 밤에 뛰는 장면이 많았는데 바닥에 뭐가 있을지 모르지 않나. 대나무밭 같은 곳에서는 발을 한번 잘못 디디면 발목이 크게 다칠 수도 있어서 그런 걱정을 하면서 촬영했다"고 털어놨다.다만 나이 때문에 액션을 피하고 싶다는 생각은 없었다. 그는 "저한테 앞으로 액션 작품이 들어올지는 모르겠지만 주어진 작품은 해야 하니까 재미있게 했다"며 "액션과 나이는 그렇게 크게 상관없는 것 같다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr