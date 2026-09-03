유튜버 박위가 아내 송지은의 외모 칭찬에 반응하고 있다. / 사진=박위 유튜브 채널

사진=박위 유튜브 채널

방송인 김구라가 유튜버 박위와 가수 겸 배우 송지은 부부를 향해 "잘 맞지 않는다"고 평가했던 과거가 화제되고 있는 가운데, 박위의 평소 말투가 조명받고 있다.최근 온라인 커뮤니티에는 '대화 자체가 어려운 박위의 긁힌 말투'라는 제목의 게시물이 확산되고 있다.해당 게시물에는 박위와 송지은 부부의 평소 대화 방식이 담겼다. 함께 스케줄을 위해 이동하는 과정에서 송지은은 박위의 얼굴을 본 후 "오빠 얼굴 잘생겼다"고 말했다. 그러나 박위는 헛웃음을 친 후 "그렇게 조롱하지 말고"라고 반응했다. 그러자 송지은은 "조롱 아니야"라며 부인했다.함께 밥을 먹을 때도 박위는 송지은을 향해 "지금 조롱하시는 거예요?", "남편을 마비라고 조롱하시는"이라며 반복했다. 그때마다 송지은은 멋쩍은 미소를 보였다.박위와 송지은 부부의 합은 2년 전 방송으로 다시 주목받고 있다. 2024년 송지은은 MBC 예능 '라디오 스타'에 출연했다. 당시 송지은은 박위와 데이트하며 겪었던 이야기를 들려줬다. 송지은은 "박위가 감바스에 빠져 자주 먹으러 다녔던 때가 있는데, 저는 마늘이나 파를 먹으면 속이 아픈 편"이라고 전했다.이를 듣던 김구라는 박위를 향해 "눈치가 살짝 없는 것 같다"고 평가했다. 또 송지은의 다른 이야기를 듣더니 "둘이 잘 안 맞네"라고 덧붙였다.한편 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr