사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 봉화에서 여유로운 여행 일상을 공개했다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "봉화 좋~~~구만"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 커다란 백호 모형에 몸을 기댄 채 환한 미소를 짓고 있다. 프린트가 들어간 화이트 반소매 티셔츠와 블랙 쇼츠를 편안하게 매치했으며, 밝은 실내와 창밖으로 보이는 초록 풍경이 어우러져 한층 편안한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 박한별은 같은 공간에서 백호 모형 옆에 서 브이 포즈를 취하고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 편안한 차림이 어우러졌고, 창문 너머로 산과 나무가 펼쳐져 여유로운 분위기를 전했다.또 다른 사진에서 박한별은 통유리 앞에 서 푸른 산세와 계곡이 내려다보이는 풍경을 배경으로 포즈를 취했다. 블랙 볼캡과 선글라스를 착용하고 커다란 블랙 숄더백을 멘 모습으로, 손에는 휴대전화를 들고 창밖 풍경과 함께 여행의 순간을 담아냈다.마지막 사진에서 박한별은 봉화역 앞에 설치된 빨간 썰매를 형상화한 조형물과 산타클로스 조형물 옆에서 한쪽 다리를 들어 올린 채 손을 흔들며 포즈를 취하고 있다. 뒤편으로 봉화역 건물과 태극기, 깃발이 함께 담겼고 흐린 하늘 아래 밝은 표정이 여행의 즐거운 분위기를 전했다.이를 본 팬들은 "한별이누나 늘씬하고 너무 아름다워요", "어디서나 반짝이는 너", "너무 예뻐", "인물좋고 배경좋고 감성좋고 원스타 up", "증말 어디서든 너무 빛나", "멋지네요" 등의 댓글을 달았다.한편 박한별은 1984년생으로 올해 41세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr