뉴진스 출신 다니엘 / 사진=유튜브 채널 'Danielle Marsh' 캡처

뉴진스 출신 다니엘 / 사진=유튜브 채널 'Danielle Marsh' 캡처

그룹 뉴진스 출신 다니엘이 개인 유튜브 채널을 개설하고 호주에서의 일상을 공개했다.다니엘은 3일 유튜브 채널에 'Detour'(디투어)라는 제목의 첫 영상을 올렸다. 호주의 자연을 배경으로 카메라 앞에 선 그는 "보시다시피 호주다. 지금 혼자라서 살짝 어색하긴 한데 어색한 대로 그냥 해보겠다"라고 인사했다.다니엘은 활동 기간 고향과 가족을 그리워했다고 밝혔다. 그는 "저는 제 고향이 정말, 정말 그리웠다. 자연도, 바다도, 그리고 당연히 가족들도"라며 "그래서 제일 먼저 고향에서 가족들과 소중한 시간을 보내기로 했다"라고 말했다.고향인 뉴캐슬에 도착한 뒤에는 시내와 해변을 찾고 수영을 즐겼다. 다니엘은 "가족들과 집밥도 많이 먹고 행복한 시간을 보냈다"라며 근황을 전했다.이후 다니엘은 홀로 호주 여행을 이어간다. 그는 "새롭게 나만의 모험을 시작하려 한다. 많이 기대된다. 앞으로 어떤 일이 일어날지 모른다. 어디로 가게 될지도 모른다"라며 설렘을 내비쳤다. 이어 "확실한 건 딱 하나다. 인생 첫 솔로 여행을 떠난다는 것"이라며 브리즈번과 케언즈를 여행할 계획이라고 밝혔다.이번 영상은 다니엘이 개인 유튜브 채널을 통해 직접 공개한 첫 콘텐츠다. 어도어와 법적 분쟁을 이어가는 상황에서 별도의 채널을 통해 일상과 향후 계획을 알렸다는 점에서 눈길을 끈다.뉴진스 멤버들은 2024년 11월 어도어와의 전속계약 종료를 선언했지만, 지난해 10월 전속계약 유효 확인 소송 1심에서 패소했다. 이후 해린과 혜인, 하니는 어도어로 복귀했으며 민지의 복귀 여부는 아직 논의 중이다. 어도어는 다니엘과 계약을 해지한 데 이어 위약벌 및 손해배상 소송을 제기했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr