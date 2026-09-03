최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 설경구와 만나 이야기를 나눴다./ 사진제공=넷플릭스

최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 설경구와 만나 이야기를 나눴다./ 사진제공=넷플릭스

배우 설경구가 류준열과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 설경구와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.설경구와 류준열은 이번 작품을 통해 처음으로 연기 호흡을 맞췄다. 설경구는 "작품에 들어갈 때까지만 해도 같은 소속사였다. 그렇다고 둘이 만나서 '같이 하자'고 이야기한 건 아니다. 조심스러운 부분이라 괜히 선배가 잘못 이야기했다가 '하라고 했다'는 식이 될 수도 있어서 그 정도까지만 이야기를 나눴다"고 말했다.촬영에 들어간 뒤에는 자연스럽게 가까워졌다고. 그는 "둘이 차 안에서 찍는 장면이 많아서 계속 같이 있었다. (류)준열이가 호기심도 많아서 편하게 대화를 많이 했다"며 "작품 이야기뿐 아니라 사람 사는 이야기도 했다. '그때는 어땠냐'고 물어보기도 했다. 작품 이야기만 하면 재미없지 않나. 이런저런 사는 이야기를 나누는 것도 재미있었다"고 회상했다.류준열은 촬영 현장에서 설경구에게 적극적으로 연기 의견을 내기도 했다고. 설경구는 "준열이가 '형, 이렇게 하면 어때요?'라고 하면 '되게 좋은 것 같은데? 한번 해볼까' 하고 해봤다"며 "제가 하던 것과 감정이 완전히 달라지는 건 아니더라도 볼륨을 크게 하거나 낮추는 식으로 또 하나의 옵션을 만드는 거다. 편집했을 때 또 다른 분위기가 나올 수 있으니 그런 의견을 받아들이는 게 좋았다"고 설명했다.이어 설경구는 "(류)준열이는 정말 열심히 한다. 많은 걸 준비해온다"며 "현장에서 스태프들을 대하는 것도 준열이가 잘한다. 저는 오히려 살가운 편이 아닌데 그런 면에서는 준열이가 더 살가웠던 것 같다"고 칭찬했다.설경구는 류준열의 장점으로 함께 연기하려는 태도를 꼽았다. 그는 "준열이는 매력이 많다. 자기 것만 보는 게 아니라 상대의 것도 보면서 같이 만들어가는 걸 좋아하는 것 같다"며 "의견이 있으면 거침없이 이야기해주는 것도 좋았다"고 말했다.그러면서 설경구는 "카메라 앞에서 선후배가 어디 있겠나. 처음부터 제가 의견을 차단했다면 준열이도 이야기하지 않았겠지만, 의견을 주는 게 좋으니까 계속 들었다. 그러면서 대화도 자연스럽게 많아졌다. 그런 부분이 좋았다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr