2AM 완전체가 '전현무계획'에 출연해 18년 차 그룹의 호흡을 보여준다./사진=텐아시아DB

2AM 완전체가 '전현무계획'에 출연해 18년 차 그룹의 호흡을 보여준다./사진제공=MBN, 채널S

곽튜브가 해외 일정으로 '전현무계획4' 촬영에 2주 연속 불참한 가운데, 2AM 완전체가 출연해 18년 차 그룹의 호흡을 보여준다.4일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 10회에서는 전현무와 2AM 이창민, 조권, 임슬옹, 정진운이 포항과 영덕을 찾아 먹트립에 나선다. 전현무와 2AM은 첫 끼로 포항의 향토 음식인 모리국수를 맛본다. 전현무가 "육수 재료를 맞혀보자"고 제안하자 이창민은 "생선 대가리!"라고 답한다.전현무가 "볼 뼈가 들어갔다"고 힌트를 주자 이창민은 "아니, 볼이 대가리잖아"라고 받아친다. 정진운 역시 "단어만 그럴싸하게 바꾸네"라고 거들고, 이창민은 "우리도 예능을 1~2년 한 애들이 아닌데~"라며 전현무를 몰아붙인다. 이어 다섯 사람은 개복치 대창구이를 판매하는 식당으로 향한다. 이동 중에는 자연스럽게 결혼과 연애 이야기가 나온다.전현무는 "난 이미 조급함을 넘어섰다"고 말하고, 이창민은 "전 처음부터 다시 어떻게 시작할지 엄두가 안 난다"고 털어놓는다. 이에 정진운은 "형, 일단 (연애) 좀 하세요"라고 응수한다.2AM의 데뷔 연차에 관한 이야기도 이어진다. 전현무가 "2AM도 2년 있으면 20주년이네"라고 하자 조권은 "저희가 2.5세대 아이돌들인데, 그 시절 그룹들이 요즘 거의 20주년이다. 우리 때는 'UCC'부터 시작해서 '플래시몹'까지…"라며 당시를 돌아본다.임슬옹은 유행어 이야기를 나누던 중 "'밤티'가 뭔지 아냐?"고 묻는다. 이를 들은 이창민은 "방송에서 그런 얘기 해도 돼?"라고 반응한다. 식당에 도착한 뒤에는 2AM의 멤버 간 서열 이야기가 나온다. 전현무는 "데뷔 18주년인데도 (정)진운이가 중간중간 형들한테 존댓말을 쓰냬?"라고 묻는다. 이창민은 "반말하다가 (조)권이한테 잡도리를 당해서…"라고 폭로한다. 정진운은 과거 형들에게 사용했던 반존대를 재연하며 당시 상황을 설명한다.'전현무계획4' 10회는 4일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr