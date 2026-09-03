아나운서 박소영이 학창 시절 자신의 최대 일탈을 고백한다./사진제공=MBC

아나운서 박소영이 학창 시절 자신의 최대 일탈을 고백한다./사진제공=MBC

아나운서 박소영이 학창 시절 자신의 최대 일탈을 고백한다.3일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 김대호, 박소영, 양세찬이 양평을 찾아 다양한 매물을 둘러본다. 원조 양평의 아들' 김대호와 '떠오르는 양평의 딸' 박소영은 양평 대표 자리를 두고 신경전을 벌인다. 여기에 스스로를 '양평 양 씨'라고 소개한 양세찬이 합류한다.박소영은 이화여자대학교 언론홍보영상학부를 졸업한 뒤 연세대학교 대학원에서 석사 학위를 받은 것으로 알려졌다. 세 사람은 사춘기 딸을 위해 별채를 마련한 강상면의 패밀리하우스를 찾는다. 집주인은 "내 집을 지어달라"는 딸의 요청에 별도의 공간을 마련했다고 설명한다.이를 계기로 출연진 사이에서는 자연스럽게 사춘기 시절 이야기가 이어진다. 박소영은 "방 문 쾅 닫고 들어갔던 게 최대의 일탈"이라고 털어놓는다. 이를 들은 장동민은 단칸방에서 지냈던 어린 시절을 회상하며 "나 어릴 땐 등 돌리는 게 유일한 공간 분리였다"고 말한다.출연진의 유년 시절 이야기도 이어진다. 쥐불놀이와 사루비아를 먹었던 경험부터 '개미 똥구멍'을 맛봤다는 이야기까지 나오자 '잠실 키즈' 박소영은 낯선 경험담에 놀라움을 감추지 못한다.집 안에는 유학을 떠난 딸을 위한 복층 공간과 아빠의 취향을 담은 '맨케이브'도 마련돼 있다. 모자 컬렉션과 운동기구를 비롯해 미개봉 희귀 만화책과 피규어 등이 자리한다. 이를 둘러보던 김대호는 "아내와 딸만 없지, 나랑 똑같다"며 집주인의 취향에 공감한다.세 사람은 이어 양서면에 위치한 아뜰리에 하우스로 향한다. 잠실에서 약 30분 거리에 있는 이곳은 도곡 저수수를 바라볼 수 있는 주택으로, 집주인이 '나만의 정원 가꾸기'라는 버킷리스트를 실현하기 위해 마련했다. 5도 2촌 생활을 이어오다 최근 매물로 내놓은 것으로 전해진다.집을 둘러보던 중 "내일 죽는다면 무엇을 하고 싶냐"는 질문을 시작으로 각자의 버킷리스트도 공개한다. 양세찬은 "라면 먹으며 OTT 보기"를 꼽는 반면 김대호는 자연에서 해보고 싶은 계획들을 연이어 이야기한다.'구해줘! 홈즈' 양평 편은 3일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr